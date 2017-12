Вышла бюджетная версия Android 8.0, которая захватит «следующий миллиард пользователей»

Дешево и сердито

Google объявила о выпуске бюджетной конфигурации своей мобильной операционной системы – Android Go, на базе последней версии Android 8.0 Oreo. Ожидается, что «последней» ей осталось быть недолго, поскольку уже завтра, согласно информации Ars Technica, состоится анонс обновленния Android 8.1.

Облегченная ОС Android Go описывается в официальном блоге Google как решение начального уровня, которое поможет обеспечить доступ к мобильным устройствам так называемому «следующему миллиарду пользователей».

Впервые компания рассказала о планах выпуска Android Go в мае 2017 г. в рамках конференции для разработчиков Google I/O 2017. Три основных преимущества Android Go, которые подчеркивают в Google – это ОС Android с простым пользовательским интерфейсом, безопасностью и функциями работы с данными, набор новых «облегченных» приложений Google на все случаи жизни, а также прилагаемый к ним магазин приложений Google Play Store.

Технические подробности

В Google позиционируют новую облегченную Android Go в качестве программной платформы для смартфонов с объемом памяти от 512 МБ до 1 ГБ, обладающую всеми преимуществами новейшей Android Oreo, но при этом прошедшую «все необходимые Go-оптимизации».

Системные требования для Android Oreo Go Edition

Согласно собственным данным Google, версия Android Oreo Go Edition на смартфонах начального уровня обеспечивает примерно 15% прирост производительности по сравнению с запуском полноформатной ОС Android.

Настройки Android Oreo Go Edition

С учетом того факта, что в бюджетных смартфонах небольшой объем не только оперативной памяти, но и встроенного накопителя, в компании предлагают Android Oreo Go сразу с пакетом новых «облегченных» приложений Google, которые, по данным компании, занимают на 50% меньше места.

Приложение YouTube Go

Список новых «облегченных» приложений Google включает: Google Go, Google Карты Go, Gmail Go, YouTube Go, Google Assistant Go, Files Go, Gboard, Chrome и собственно магазин Play. Некоторые из этих приложений имеют специфические функции – такие как загрузка роликов через Wi-Fi у YouTube Go. Новое поисковое приложение Google Go оптимизирует объем данных до 40% и при этом занимает объем менее 5 МБ MB.

Размер приложений в Android Oreo и Oreo Go Edition

Устройства под управлением Android Oreo Go Edition также получают пакет функций сжатия данных Google, включенный по умолчанию. Так, по данным компании, функция Data Saver в браузере Chrome позволяет среднему пользователю сэкономить до 600 МБ трафика в год. Владелец смартфона может отключать и включать эти функции по своему усмотрению.

Сжатие данных в Android Oreo Go Edition

Все устройства с Android Oreo Go Edition также получают встроенную защитную функцию Google Play Protect, которая сканирует установленные приложения даже в автономном режиме, вне зависимости от источника загрузки.

Приложения, оптимизированные под Android Go

В Google подчеркивают, что в магазине приложений Play Store пользователи Go Play могут загрузить любое приложение, однако теперь там появится новая секция с рекомендациями популярных приложений, оптимизированными для маломощных устройств.

Перспективы дальнейшего развития инициативы Go

Поскольку инициатива Google Go ориентирована на предоставление программного обеспечения для бюджетных гаджетов с ограниченными характеристиками процессорной производительности, памяти и коммуникаций, большинство потенциальных пользователей таких устройств проживают в развивающихся странах и странах третьего мира, а, следовательно, не разговаривают на английском языке. В этом ключе в Google планирую фокусироваться на вопросах билингвизма и предоставлять пользователям возможность осваивать интернет не только на английском языке, но и на своем родном.

Версия Android Go радикально отличается от другого проекта Google – Android One. Оба они ориентированы на увеличение количества пользователей недорогих Android-устройств, но разными путями.

В случае с Android One компания Google выбирает партнеров и вместе с ними решает, какие именно функции в смартфонах будут поддерживаться длительное время в актуальном состоянии. Таким образом, формируется своеобразная экосистема – по образу Nexus. Гаджеты проекта One совсем необязательно должны быть бюджетными.

Функции и настройки ОС Android Go

В отличие от Android One, бюджетная ОС Android Go предлагается в качестве релиза с открытым программным кодом, производители могут получить ее на сайте проекта Android Open Source Project. В то же время, основная ставка в смартфонах Go делается на собственные приложения Google. Пока что нет полной ясности с судьбой этой ОС в странах, где приложения Google недоступны – например, в Китае.

Одной из первых стран, в которых предположительно получит широкое распространение Android Go, называют Индию.