Xiaomi выпустила два дешевых безрамочных смартфона

Представители Xiaomi показали в соцсетях новые смартфоны Redmi 5 и Redmi 5 Plus за три дня до официального анонса. Цена новинок с «флагманским» безрамочным дизайном ожидаются на бюджетном уровне.

Премиум-дизайн мигрирует в массы

Компания Xiaomi не дотерпела трех суток до официальной презентации смартфонов Redmi 5 и Redmi 5 Plus, которая состоится 7 декабря 2017 года в Китае, и полуофициально показала новинки.

Донован Сун (Donovan Sung), директор по маркетингу и глобальный пресс-атташе Xiaomi, сегодня опубликовал в своем Twitter-аккаунте официальные пресс-фото смартфонов Redmi 5 и Redmi 5 Plus в различных цветовых расцветках.

Особенностью обоих новых смартфонов Xiaomi является модный безрамочный дизайн, ранее доступный преимущественно в моделях премиального и частично среднего ценового сегментов.

Фото новых смартфонов в твитере пресс-секретаря Xiaomi

Для моделей Redmi 5 и Redmi 5 Plus также характерно соотношение сторон экрана 18:9 (2:1), также пока что распространенное в основном среди флагманских моделей смартфонов.

Технические подробности

Представленные фотографии смартфонов Redmi 5 и Redmi 5 Plus позволяют оценить общий дизайн аппаратов и особенности исполнения дисплеев. Несмотря на тот факт, что «безрамочность» дисплеев этих смартфонов далека от очень тонких рамок таких флагманов как, например, Samsung Galaxy S8 или LG V30, обе новинки выполнены в значительно более тонком дизайне по сравнению с любыми предшественниками семейства Redmi.

Дизайн старшей модели Xiaomi Redmi 5 Plus

Смартфоны Redmi 5 и Redmi 5 Plus выполнены в цельнометаллическом корпусе и оснащены сканером отпечатка пальца, размещенным на тыльной стороне аппарата.

Оба смартфона будут представлены сразу в четырех вариантах цветового исполнения корпуса: черном, голубом, золотистом и розовом золотистом.

Дизайн смартфона Xiaomi Redmi 5

Базовая модель Xiaomi Redmi 5, согласно предварительной информации, будет оснащаться 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1440 х 720 пикселей). Аппарат выполнен на 8-ядерном мобильном процессоре Qualcomm Snapdragon 450 и будет доступен в версиях с 2 ГБ, 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ, 32 ГБ или 64 ГБ встроенным накопителем с возможностью расширения флеш-картами формата microSD емкостью до 128 ГБ.

Xiaomi Redmi 5 будет оснащен двумя слотами под SIM-карты и сможет работать в сетях 4G VoLTE.

Список поддерживаемых интерфейсов аппарата включает Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС. Встроенный аккумулятор Redmi 5 имеет емкость 3200 мАч.

Характеристики старшей модели – Xiaomi Redmi 5 Plus, по предварительным данным, включают 5,99-дюймовый дисплей с разрешением FHD+ (2160 × 1080 пикселей), что дает то же соотношение сторон 18:9.

Redmi 5 и Redmi 5 Plus будут представлены 4 вариантами расцветки

Ожидается, что смартфон будет выполнен на базе 8-ядерного мобильного чипа Qualcomm Snapdragon 625 для моделей среднего ценового диапазона. С большой вероятностью аппарат будет представлен в версиях с 3 ГБ оперативной памяти плюс 32 ГБ накопитель, и 4 ГБ оперативной памяти плюс 64 ГБ накопитель. Емкость аккумулятора смартфона Redmi 5 Plus ожидается на уровне 4000 мАч.

Обе новинки будут оснащены 12 МП основной и 5 МП селфи-камерой. Первые партии Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus ожидаются под управлением ОС Android Nougat с предустановленной фирменной оболочкой MIUI 9.

Цены и сроки начала продаж

Базовая модель Xiaomi Redmi 5, согласно предварительной информации, получит в Китае розничную цену на уровне всего 699 юаней (примерно $106). Цена Redmi 5 Plus ожидается на уровне 999 юаней (порядка $150). О сроках начала продаж новинок информации пока нет.