CNews выпустил топ крупнейших ИТ-консультантов и поставщиков услуг ИТ-поддержки за 2016 год

Исследование рынка ИТ-услуг за 2016 г. показало, что поставщики научились не просто играть по новым правилам, но даже выигрывать в условиях нестабильной экономики. Суммарная выручка участников рейтинга CNews «Крупнейшие ИТ-консультанты России» выросла на 9%, в то время как крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки в России прибавили сразу на 20%. Основную долю рынка в каждом рейтинге по-прежнему делят между собой представители топ-10, согласно данным, опубликованным CNews в рамках обзора « Рынок ИТ-услуг 2017 ».

Лидеры контролируют рынок ИТ-услуг



По итогам 2016 г. объем выручки топ-30 рейтинга крупнейших ИТ-консультантов России составил p221,6 млрд, что на 9% больше, чем за предыдущий период. После серьезного падения в 2015 г., когда выручка сократилась на 19%, отечественный рынок ИТ-услуг начинает постепенно приходить в себя. Однако достигнуть показателей 2014 г. ему пока не удалось.



Основной объем общей выручки по-прежнему принадлежит лидерам рынка ИТ-услуг, входящим в топ-10 рейтинга CNews. Остальные участники делят между собой лишь его пятую часть. Отметим, что доля лидеров сохраняется в пределах 72–79% уже на протяжении последних пяти лет.



Общая выручка топ-30 крупнейших ИТ-консультантов России, pмлрд



Источник: CNews Analytics, 2017



Постоянный лидер рейтинга – компания «Ланит» – в 2016 г. продемонстрировала очередной скачок роста, еще больше увеличив отрыв от ближайших конкурентов. Так «Техносерв» (2 место рейтинга) теперь отстает от него на p16,4 млрд, а «Крок» (3 место рейтинга) – почти на p20 млрд.

Крупнейшие ИТ-консультанты в России 2017



№ 2016 Компания Город Выручка компании от оказания ИТ-услуг (консалтинг, аудит, внедрение, сервисная поддержка) в 2016 г., ₽тыс. с НДС Выручка компании от оказания ИТ-услуг (консалтинг, аудит, внедрение, сервисная поддержка) в 2015 г., ₽тыс. с НДС Рост выручки 2016/2015, % 1 Ланит Москва 40 563 350 34 063 552 19,1% 2 Техносерв Москва 24 123 451 22 815 438 5,7% 3 Крок Москва 20 380 972 18 475 238 10,3% 4 ITG (Inline Technologies Group) Москва 17 147 480 16 702 390 2,7% 5 Компьюлинк Москва 15 953 341 14 444 638 10,4% 6 Ай-Теко Москва 14 580 001 12 026 468 21,2% 7 AT Consulting Москва 11 279 215 9 085 085 24,2% 8 Астерос Москва 11 071 128 10 171 733 8,8% 9 Maykor Москва 10 234 068 10 629 440 -3,7% 10 Инфосистемы Джет Москва 9 991 445 8 074 425 23,7%

Источник: CNews Analytics, 2017 Перейти к полной таблице

Лидером роста среди ИТ-консультантов в 2016 г. стала компания «Информзащита», прибавив сразу 349% по сравнению с 2015 г. Следом идут компании InfoWatch (55%), «АМТ-Груп» (49%) и Naumen (35%).



ИТ-поддержка стабильно растет



Согласно рейтингу крупнейших поставщиков услуг ИТ-поддержки в 2016 г., общая выручка топ-20 участников достигла p92,2 млрд – на 20% больше показателей 2015 г. Несмотря на продолжающийся рост, его динамика, державшаяся ранее на уровне 28%, несколько замедлилась.



При этом выручка почти всех участников топ-20 рейтинга продемонстрировала положительную динамику. Только три поставщика показали отрицательный результат, из них лишь у компании «Система и связь» ощутимый спад на 45,9%, выручка же двух других компаний сократилась незначительно: у Maykor на 3,7% и у «РТ Лабс» на 1,4%.



Общая выручка топ-20 крупнейших поставщиков услуг ИТ-поддержки в России, pмлрд



Источник: CNews Analytics, 2017



Почти всю общую выручку по-прежнему аккумулируют топ-10 участников рейтинга. Однако их доля постепенно начинает снижаться. Если в 2012 г. им принадлежало 94% общей выручки, то в 2016 г. уже 82%.



Пятерка лидеров осталась неизменной: «Ланит» (p15,46 млрд) – 1 место, «Техносерв» (p11,64 млрд) – 2 место, Maykor (p10,23 млрд) – 3 место, «Инфосистемы Джет» (p7,22 млрд) и «Крок» (p6,84 млрд) в этом году поменялись местами, заняв 4 и 5 места соответственно.



Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки в России 2017

№ 2016 Название Город Выручка от услуг поддержки (договоры SLA) в 2016 г., ₽тыс. с НДС Выручка от услуг поддержки (договоры SLA) в 2015 г., ₽тыс. с НДС Рост 2016/2015, % Доля выручки от сервисных проектов в общем обороте, 2016 г. 1 Ланит Москва 15 461 439 12 028 504 28,5% 13,5% 2 Техносерв Москва 11 642 187 10 875 098 7,1% 22,2% 3 Maykor Москва 10 234 068 10 629 440 -3,7% 100% 4 Инфосистемы Джет Москва 7 223 968 5 768 890 25,2% 37,7% 5 Крок Москва 6 842 864 6 015 577 13,8% 24% 6 ICL-КПО ВС Казань 5 860 802 4 859 235 20,6% 63% 7 Форс Москва 5 528 249 2 849 000 94% 52% 8 ITG (Inline Technologies Group) Москва 4 925 340 4 797 495 2,7% 13,5% 9 Ай-Теко Москва 4 909 592 4 295 167 14,3% 16,5% 10 AT Consulting Москва 3 001 577 2 201 431 36,3% 25%

Источник: CNews Analytics, 2017 Перейти к полной таблице

Нижний порог входа в топ-20 вырос почти в два раза и преодолел границу в p1 млрд. В 2016 г. 20 позицию заняла компания «РТ Лабс» с выручкой от услуг поддержки в p1,15 млрд. Тогда как в 2015 г. эту же позицию занимала компания Prof-IT Group, чья выручка составляла p0,64 млрд.



Лидером роста в рейтинге поставщиков услуг ИТ-поддержки стала компания «Информзащита» – в 2016 г. ее выручка выросла сразу на 284,7%. Следом идут «Программный продукт» (207%), «Форс» (94%) и «АДВ Консалтинг» (73,7%).



Читайте подробнее в обзоре «Рынок ИТ-услуг 2017».