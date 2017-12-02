Испытывается новая система кибербезопасности в авиации

Проверка системы в реальных условиях

Польша станет местом испытания программы по обеспечению киберзащиты авиационного сектора. Это страна в последнее время увеличивает воздушный трафик на всех своих 15 аэропортах, расширяет географию полетов, а также планирует строительство нового крупного международного аэропорта между Варшавой и Лодзью, который сможет обслуживать около 50 млн пассажиров в год. Страна с таким масштабным трафиком является хорошим полигоном для испытания единой системы безопасности, которая планирует координировать всю деятельность в области киберзащиты для авиакомпаний, аэропортов и воздушного движения. После испытания данная система раннего оповещения об угрозах поможет сделать авиаперелеты более безопасными.

Сегодня специалисты авиационной сферы говорят о безопасности авиаперелетов и их защищенности от кибератак. Однако вместе с этим они признают, что вероятность таких атак есть, потому гражданская авиация должна быть готова противостоять современным угрозам. «Повсеместное распространение информационных технологий требует уделять повышенное внимание кибербезопасности, - говорит Андрей Терехов, системный инженер Fortinet. - В авиации действительно много уязвимых систем. Это системы бронирования авиабилетов, управление воздушным движением, проверка пассажиров, и т.п., Эффективная работа всех этих систем невозможна без информационных технологий.

Гражданская авиация должна быть готова противостоять современным киберугрозам

Не стоит забывать и о самих воздушных судах. Развитие технологий предоставляет злоумышленникам новые возможности для нанесения большого ущерба. Создается ситуация, при которой в условиях растущей конкуренции авиакомпании максимально сконцентрированы на обеспечении авиаперелетов. При этом их работа немыслима без большого количества информационных систем, сбой которых может полностью остановить их работу или привести к печальным последствиям. В этих условиях необходима организация обеспечения кибербезопасности на отраслевом и государственном уровнях».

Кибератаки и их вероятные последствия

Стоит отметить, что в 2015 г. польская авиакомпания LOT столкнулась с хакерской атакой, которая привела к приостановке деятельности компании на некоторое время. Были отменены многие рейсы, сотрудники варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена в течение нескольких часов не могли составить полетные планы. К счастью, проблема не затронула авиалайнеры, находившиеся в тот момент в воздухе. Представители авиакомпании назвали инцидент «первой атакой такого рода».

В нынешнем году тысячи пассажиров British Airways столкнулись с хаосом, так как авиакомпания была вынуждена отменить более ста рейсов из аэропорта Хитроу в Лондоне после отказа ИТ-системы. В данном случае представители компании исключили вероятность кибератаки, однако сбой хорошо продемонстрировал, к каким проблемам может привести сбой в информационной системе. Поэтому, полагает системный инженер Fortinet Андрей Терехов, гражданская авиация – одна из отраслей экономики, для которых обеспечение безопасности является наивысшим приоритетом.

