Абоненты предпочитают MVNO традиционным мобильным операторам: данные опроса

Специалисты Engage Hub в августе-сентябре 2017 г. провели в Великобритании опрос, посвященный работе разных операторов сотовой связи. Данные этого статистического исследования показали, что переход на услуги виртуальных операторов мобильной связи (MVNO) во многих случаях улучшил пользовательский опыт потребителей. 62% опрошенных отметили более качественное обслуживание MVNO.

Почему уходят абоненты

Исследование Engage Hub, показало, что значительная часть пользователей уверены в способности MVNO решить главные проблемы современной мобильной связи. Результаты опроса указывают на большое значение персонализированных услуг и удовлетворенности качеством услуг, оказываемых мобильными операторами. До сих пор было сложно оценить эти факторы, так как клиенты были непостоянными и легко меняли операторов, ориентируясь на текущие выгодные предложения. С появлением MVNO ситуация изменилась, так как теперь пользователи получили возможность более широкого выбора услуг. По опросам Engage Hub, 47% опрошенных полагают, что MVNO могут значительно улучшить качество обслуживания клиентов.

Среди опрошенных 79% считают приоритетом именно высокий уровень обслуживания, а 66% хотят видеть мобильные сервисы более дружелюбными. Для 61% важно, чтобы поставщики услуг быстро реагировали на запросы и жалобы.

Около 38% клиентов сделали выбор в пользу MVNO, так как виртуальные операторы мобильной связи предлагают пакеты услуг и отдельные сервисы, которые действительно полезны и могут использоваться эффективно. При этом 35% отметили, что этот выбор подкреплен хорошей доступностью служб поддержки и разрешения конфликтов.

Таким образом, для большинства подписчиков в настоящее время основной проблемой операторов мобильных услуг остается плохая обратная связь с пользователем, что вызывает острую негативную реакцию и желание уйти к другому оператору. Большая часть (59%) опрошенных за последний год не увидели улучшений в обслуживании клиентов. То есть потребители больше всего ожидают заметного прогресса именно в этой области, тогда как многие операторы не уделяют данному вопросу должного внимания.

В чем преимущества MVNO

Во многом успех MVNO определяется акцентом на более качественное обслуживание, и 62% опрошенных отметили эти маркетинговые усилия. В то же время, 42% хотят, чтобы их обратная связь оказывала больше влияния на работу MVNO. Высокая конкуренция между операторами мобильной связи означает значительное снижение терпимости потребителей к поставщикам услуг, которые игнорируют проблемы клиентов. На этом фоне MVNO могут получить значительные преимущества.

38% опрошенных сделали выбор в пользу MVNO, так как виртуальные операторы мобильной связи предлагают пакеты услуг и отдельные сервисы, которые действительно полезны и могут использоваться эффективно

Генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников считает, что распространение MVNO может усилить миграцию абонентов, так как виртуальные операторы в своих нишах всегда предлагают более выгодные условия. «К примеру, MCN Telecom предлагает мобильную АТС, которая совершенствуется 10 лет и учитывает потребности среднего и малого бизнеса. Это включает интеграцию с CRM-системами, API, функций маршрутизации по цене и географии и т. д., — отметил Александр Мельников. — При этом качество услуг сопоставимо с тем, что предлагают обычные операторы».

По мнению эксперта, у мобильных виртуальных операторов связи более специализированные предложения. В частности, для снижения расходов клиентов компания MCN Telecom дополняет основную услугу фиксированной телефонии мобильной связью. «Подобные решения будут популярными среди компаний, у которых большая часть сотрудников работают вне офиса, — отметил Александр Мельников. — Поскольку мы являемся небольшой, по сравнению с традиционными операторами, компанией, нам проще быть клиентоориентированными».