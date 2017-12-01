Браузер Microsoft Edge вышел на iPhone, iPad и Android. С оговорками

С выходом версий для ОС iOS и Android браузер Microsoft Edge окончательно стал кроссплатформенным, со сквозными настройками на смартфонах и ПК. Не обошлось без ложки дегтя: только три поддерживаемых языка и отсутствие оптимизации под iPhone X и iPad.

Бесшовный серфинг

Компания Microsoft официально объявила о выпуске финальных коммерческих версий своего браузера Microsoft Edge для мобильных устройств под управлением операционных систем Apple iOS и Google Android. Впервые беза-версии соответствующих приложений были представлены компанией в начале октября 2017 г.

По аналогии с хорошо известной версией Microsoft Edge для настольных ПК, мобильные версии браузера обеспечивают общий доступ к закладкам и истории просмотра, распределенное на разных устройствах совместное использование паролей, а также голосовой поиск и приватный режим. Браузер обеспечивает бесшовный доступ просмотр интернет-страницы, открытой на смартфоне, можно продолжить на ПК или на другом устройстве на этом же аккаунте.

В Microsoft отдельно отмечают, что ряд функций в новой версии Microsoft Edge реализован на основании пользовательских запросов. К ним, в частности, относится опция «Роуминг-пароли» (Roaming Passwords), позволяющая сохранить новый пароль на смартфоне и далее использовать его в настольной версии браузера, а также популярное оформление «Темная тема» (Dark Theme), которая также доступна в мобильной версии браузера.

Браузер Microsoft Edge стал кроссплатформенным

Выпуск мобильных версий браузера Edge является одной из ключевых составляющих новой мобильной стратегии компании. После отказа Microsoft от продвижения на рынке собственных смартфонов, продвижение «фирменных» технологий компании – таких как голосовой помощник Cortana или браузер Edge на пользовательские рынки iOS и Android должно помочь пользователям Windows 10, по замыслу, облегчить совместное использование смартфонов и настольных ПК.

Не без ложки дегтя

На момент официального анонса мобильная версия Microsoft Edge была представлена ограниченным списком языковой поддержки в ограниченном числе стран.

Так, Microsoft Edge для iOS доступен на английском (США, Великобритания), упрощенном китайском (Китай) и французском (Франция) языках.

Microsoft Edge для Android, в свою очередь, доступен на английском (США, Великобритания, Индия, Канада, Австралия), французском (Франция, Канада) и упрощенном китайском (Китай).

Интерфейс Microsoft Edge под ОС iOS и Android

На тематическом портале 9to5Mac, посвященном продукции Apple, уже успели заметить, что несмотря на возможность установки Microsoft Edge на различные модели iPhone, представленная версия браузера не оптимизирована под некоторые устройства Apple.

В частности, отмечают в 9to5Mac, окно браузера на экране iPhone X открывается не на всю ширину и выглядит «ящиком». Под iPad браузер Microsoft Edge вовсе не оптимизирован, так что любителям «яблочных» планшетов и браузеров Microsoft в лучшем случае придется «жонглировать двумя браузерами», заключают в 9to5Mac.

Перспективы локализации и доступ к скачиванию

Перенос MS Edge на iOS и Android на дополнительные рынки и языки уже обещан, но никаких определенных сроков в Microsoft пока не озвучили.

Для бесплатной загрузки мобильной версии Microsoft Edge на уже представленных языках, на сайте компании открывается специальная страница, где можно получить ссылку на скачивание подходящей версии на смартфон или почтовый ящик.

Варианты скачивания MS Edge для iOS и Android

Кроме того, доступно скачивание Microsoft Edge в магазинах Google Play, App Store или после сканирования QR-кода.