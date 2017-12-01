Apple готовит к выпуску сверхдешевый iPad

Компания Apple намерена продолжить выпуск бюджетных iPad — во втором квартале 2018 г. на рынке появится модель с 9,7-дюймовым экраном за $259. Его предшественник с таким же экраном, выпущенный в марте 2017 г., стоил $329.

Будущий iPad

Apple намерена выпустить новый недорогой iPad с диагональю экрана 9,7 дюйма. Стоимость новинки составит порядка $259, ожидать ее можно во II квартале 2018 г., сообщает издание DigiTimes со ссылкой на источники среди поставщиков комплектующих Apple. Непосредственно изготовлением устройств займется тайваньская компания Compal Electronics, печатные платы будут заказаны у Compeq и Unitech.

По словам источника, этот iPad должен привлечь к планшетам Apple внимание тех покупателей, которые ищут бюджетное устройство, что поможет компании продолжать осуществлять отгрузки в объеме порядка 10 млн устройств за квартал.

Рынок планшетов становится более зрелым и насыщенным, поэтому производители начинают ощущать спад в поставках, причем это касается и iPad, и Android-устройств. Производители второго и третьего ряда покидают рынок, в частности, малоизвестные китайские вендоры переходят на производство других продуктов, особенно после того как Intel перестала предоставлять льготы на использование ее процессоров, отмечает DigiTimes.

Бюджетные iPad

В марте 2017 г. Apple запустила в продажу недорогой 9,7-дюймовый iPad, который пришел на замену iPad Air 2. В США новинка с 32 ГБ памяти поступила в продажу по цене от $329. Несмотря на то, что новый планшет оказался примерно на $70 дешевле своего предшественника iPad Air 2, в нем был установлен более яркий, чем у предшественника, 9,7-дюймовый дисплей Retina с разрешением 2048 х 1536 пикселей.

Apple намерена продолжить выпуск недорогих iPad

Для удержания ценовой планки на уровне $329 в Apple решили выпустить этот iPad на уже известных компонентах прошлогоднего поколения. Новый планшет работает под управлением хорошо известного процессора Apple A9, с предсказуемым временем автономной работы от одной зарядки на протяжении 10 часов.

В отличие от более продвинутой и, соответственно, дорогой линейки планшетов iPad Pro, новинка не обладает поддержкой перьевого ввода Apple Pencil и не оснащается разъемом Smart Connector.

Новый iPad оснащен 8-МП камерой и 1,2-МП камерой FaceTime, технологией Touch ID для разблокировки и доступа к App Store, iTunes Store и iBooks Store с Apple Pay, а также поддерживает Wi‑Fi стандарта 802.11ac и работает с Apple SIM в версиях со встроенными сотовым модемом 4G LTE. Вес устройства составляет 469 грамм, толщина алюминиевого unibody корпуса составляет 7,5 мм.