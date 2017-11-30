В США могут запретить продажу iPhone

В ходе длительного патентного разбирательства с Apple, Qualcomm обвинила новые iPhone в нарушении пяти патентов. Нарушения касаются энергоэффективности, связи с оператором и работы камеры. Qualcomm требует запретить продажу в США всех последних смартфонов Apple, в том числе iPhone X.

Новые иски Qualcomm

Производитель процессоров Qualcomm предпринял попытку запретить продажу iPhone X в США. Продолжая свою тяжбу с Apple, производитель чипов подал три новых иска в окружной суд Южной Калифорнии и Комиссию по международной торговле (ITC) США. В иске, направленном в ITC, Qualcomm утверждает, что Apple нарушила пять патентов производителя чипов, и требует запретить продажу в США соответствующих устройств. В список устройств входят iPhone 7, iPhone 8 и iPhone X. В общей сложности Qualcomm обвиняет Apple в нарушении 16 патентов.

Иски Qualcomm были поданы всего через несколько часов после того, как Apple, в свою очередь, обвинила производителя чипов в нарушении восьми патентов по энергосбережению при производстве процессоров Snapdragon 800 и Snapdragon 820.

Нарушенные патенты

Первые два патента, на нарушение которых жалуется Qualcomm, связаны между собой: патент N9154356 касается малошумящего усилителя для агрегации частот, а патент N9473336 — радиочастотного приемника с несколькими модулями малошумящих усилителей. Оба патента касаются связи смартфона с сотовой сетью. В iPhone 7, предположительно, используется не оригинальная конструкция приемника, а iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X якобы позаимствовали у Qualcomm дизайн малошумящих усилителей. В iPhone X также используются методы коммуникации, описанные в первом патенте.

Qualcomm предприняла попытку запретить продажу iPhone X в США

Одновременно система на чипе, применяемая в iPhone 7 и iPhone 7 Plus, нарушает патент N8063674, в котором речь идет о датчиках питания и напряжения. Qualcomm утверждает что процессор А10 использует изобретенные ею методы энергосбережения. А10 нарушает и патент N7693002, касающийся драйверов и преобразователей кода для области памяти, в части логики памяти SRAM.

Наконец, патент N9552633, в котором речь идет об оптимизации распознавания глубины для стереовидео, нарушен всеми iPhone с двойными линзами камер в части улучшения изображения за счет данных карт глубины. В особенности это касается портретной съемки.

Тяжба Qualcomm и Apple

Противостояние между Qualcomm и Apple обострилось в январе 2017 г., когда Федеральная торговая комиссия США начала расследование в отношении Qualcomm, обвиняя ее в «антиконкурентной» тактике по поддержанию собственной монополии на ключевые полупроводниковые компоненты для мобильных устройств.

В том же месяце Apple подала иск против Qualcomm на сумму $1 млрд, обвинив производителя чипов в завышении цен на ее продукцию и отказе от обещанных ранее скидок в связи с тем, что Apple оказала помощь антимонопольным регуляторам Южной Кореи в их исследовании против Qualcomm.

Помимо этого, в апреле 2017 г. Apple также подала жалобу на Qualcomm за несправедливое взимание платы за лицензирование. В заявлении утверждалось, что, Qualcomm заставляет Apple выплатить сумму, в пять раз превышающую суммарные платежи лицензиарам патентов на сотовую связь. В июне Qualcomm пожаловалась на нарушение шести ее патентов при производстве прежних моделей iPhone и потребовала запретить их продажу в США.