Huawei выпустила бюджетный смартфон с характеристиками флагмана

Huawei представила смартфон Honor V10 на мощном процессоре с 6-дюймовым 2К-экраном, сдвоенной основной камерой с оптикой Leica. Несмотря на близкое сходство с флагмана Mate 10 Pro, Honor V10 обладает гораздо меньшей ценой.

Все признаки флагмана

Компания Huawei представила в Китае новый смартфон Honor V10. Новинка обладает безрамочным дизайном, оснащена мощным процессором Kirin 970 и сдвоенной основной камерой.

Несмотря на большой 6-дюймовый экран почти во всю переднюю панель, дизайнерам смартфона Honor V10 удалось сохранить кнопку под дисплеем. Кроме того, Honor V10 также сохранил традиционный аудио разъем 3,5 мм для подключения проводных наушников.

По совокупности характеристик, новый смартфон V10 претендует на флагманскую позицию в модельном ряду бренда Honor. Новинка обладает большинством характеристик флагманской модели Huawei Mate 10 Pro, но при этом появится в рознице по более доступной цене.

Технические особенности

Смартфон Huawei Honor V10 выполнен на базе цельного шасси из алюминиевого сплава и имеет стеклянное покрытие с обоих сторон. Крупный 5,99-дюймовый экран аппарата, занимающий 78,6% лицевой панели, выполнен на матрице типа IPS, обладает разрешением Full HD+ (1080 x 2160 пикселей), соотношением сторон 1:2 и плотностью 403 точек на дюйм.

Безрамочный дизайн смартфона Huawei Honor V10

Смартфон поддерживает сети стандартов GSM, CDMA, HSPA и LTE, и оснащен двумя слотами Nano-SIM с поддержкой гибридного режима Hybrid Dual SIM (Dual Stand-By).

Смартфон выполнен на 8-ядерном мобильном процессоре Hisilicon Kirin 970 (четыре 2,4 ГГц ядра Cortex-A73 и четыре 1,8 ГГц ядра Cortex-A53) с графическим ускорителем Mali-G72 MP12. В зависимости от исполнения аппарат будет доступен в вариантах с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителем или с 4/6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ накопителем. Карты памяти microSD емкостью до 256 ГБ поддерживаются кардридером, совмещенным со слотом под вторую SIM-карту.

Ключевая особенность смартфона Honor V10 – это двойная основная камера с оптикой Leica, выполненная на базе 16 МП RGB-сенсора и 20 МП монохромного сенсора. Оба сенсора оснащены оптикой с апертурой f/1.8, поддерживают систему фазового автофокуса, светодиодную вспышку и запись видео 2160p с качеством 30 кадров в секунду.

Встроенный в процессор Kirin 970 модуль искусственного интеллекта обеспечивает быстрое распознание сцен и объектов при съемке с автоматической настройкой экспозиции.

Фронтальная селфи-камера оснащена 13 МП сенсором, оптикой с апертурой f/2.0, и также поддерживает систему искусственного интеллекта для оптимизации съемки портретов.

Двойная основная и фронтальная камеры смартфона Honor V10

Набор поддерживаемых беспроводных интерфейсов смартфона включает Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, A-GPS, GLONASS, BDS, NFC и инфракрасный порт. Проводные интерфейсы представлены портом USB 2.0 Type-C с поддержкой функции USB On-The-Go.

Смартфон Honor V10 оснащен несъемной литий-полимерной батареей емкостью 3750 мАч и поддерживает функцию быстрой зарядки (58% за 30 минут). Габариты аппарата составляют 157 x 75 x 7 мм при весе 172 г.

Смартфоны Honor V10 с момента начала продаж будут поставляться с самой свежей ОС Android 8.0 (Oreo), а также с фирменной оболочкой Huawei EMUI 8.0.

В отличие от флагманских моделей семейства Huawei Mate 10, модель Honor V10 не обладает повышенной защитой от влаги.

Начало продаж и цены

В Китае начало продаж смартфона Huawei Honor V10 ожидается 5 декабря. В этот день, по предварительным данным, пройдет всемирная презентация новинки.

Смартфон Huawei Honor V10 будет доступен в четырех вариантах цветового оформления корпуса: черном, синем, золотистом и красном.

Варианты цветового оформления корпуса Honor V10

Рекомендоаванная цена Huawei Honor V10 в Китае установлена на уровне 2700 юаней (около $410) за самый доступный вариант с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ накопителем. Версия 6 ГБ/64 ГБ оценена в 3000 юаней (порядка $450), топовая модель с 128 ГБ накопителем обойдется в 3500 юаней (около $530).

Для сравнения: рекомендованные цены на Huawei Mate 10 в Китае стартуют от 3900 юаней, на Mate 10 Pro от 4900 юаней.