Мобильное приложение довело десятки российских школьников до больницы

Липецкие школьники были отправлены в больницу, двое из них — в реанимацию, после того, как во время урока кто-то включил на мобильном устройстве приложение, издающее ультразвук. Название приложения неизвестно. Дети жаловались на головную боль, тошноту, судороги.

Госпитализация из школы

В Липецке 29 школьников были госпитализированы с жалобами на головную боль, слабость и тошноту. Медики полагают, что причиной появления симптомов стало психофизиологическое воздействие. Как сообщили сами школьники сотрудникам скорой помощи, кто-то из детей установил на мобильное устройство приложение с функцией ультразвука и запустил его прямо во время урока. Через несколько минут ученики, находившиеся поблизости, почувствовали себя плохо. Какое именно приложение было запущено, не уточняется.

Все пострадавшие являются учащимися трех классов липецкой школы №35, с пятого по восьмой. По словам руководителя пресс-службы УМВД по Липецкой области Натальи Маслаковой, симптомы у детей идентичные. Все они были доставлены в областную больницу. Большая часть пострадавших находится в стабильном состоянии, однако двое были отправлены в реанимацию из-за судорог. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства госпитализации.

Приложения с ультразвуком

В Google Play и AppStore размещены десятки приложений с функцией ультразвука. Многие из них позиционируются как отпугиватели для насекомых и грызунов, другие — как свистки для собак и кошек. Часть приложений описаны разработчиками нейтрально, просто как генераторы ультразвуковых волн, без определенного назначения.

Однако ряд приложений предназначен для воздействия на людей. Например, приложение «Генератор ультразвука» разработчика Hornsoft не позиционируется как отпугиватель животных или насекомых. Рекламный слоган приложения звучит как «Оглуши всех вокруг!», рядом с ним изображен мужчина с зажмуренными глазами, закрывший уши ладонями и явно испытывающий дискомфорт. В комментариях к приложению одна из пользовательниц рассказывает, как ее одноклассники включали ультразвук «на весь класс», используя, правда, другое приложение.

На смартфоне можно включить ультразвук, раздражающий окружающих людей

Приложение «Раздражающий звук» разработчика Moonshot Software предлагает развлечься, включив в кругу друзей раздражающий ультразвук, источник которого они не смогут найти. В качестве рекламы также показано фото страдающего человека с закрытыми ушами. Разработчик VooAps дал своему продукту говорящее название — «Оглуши друга. Шутка-симулятор». Список подобных приложений можно продолжить.

Пользователи отмечают в комментариях, что разные приложения издают непохожие друг на друга звуки, разного характера и степени слышимости. Некоторые из них, по мнению пользователей, мало напоминают ультразвук.

Вреден ли ультразвук

Ультразвуком называют звуковые волны, частота которых превышает 20 тыс. герц. Человеческое ухо эти волны не воспринимает. Постоянное воздействие ультразвука вызывает стресс и беспокойство у мелких животных, которые могут его улавливать, на чем и основано действие ультразвуковых отпугивателей. Ультразвук воспринимается техникой, оборудованной микрофонами, а техника, где есть спикеры, может его издавать. В сентябре CNews писал, что голосовым помощникам — таким как Siri (компании Apple), Alexa (Amazon), Cortana (Microsoft), Google Now (Google) и другие — можно отдавать неслышимые для человеческого уха ультразвуковые команды, которые они будут выполнять, как обычные голосовые распоряжения.

Несмотря на широкое применение в медицине, воздействие ультразвука на человеческий организм изучено не до конца. Однако известно, что интенсивные ультразвуковые волны могут приводить к появлению сильных болей, кровоизлияниям в органах и тканях, разрушению нервных клеток, серьезным нарушениям слуха и другим негативным последствиям.