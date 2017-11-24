Регуляторы «проспали» появление в России крупного онлайн-агрегатора такси

Глава ФАС Игорь Артемьев признался, что его ведомство упустило из виду сделку по слиянию агрегаторов такси RuTaxi и Fasten. Сейчас ведомство начало проверку в отношении данной компании.

ФАС проверит слияние RuTaxi и Fasten

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку в отношении осуществленного ранее слияния агрегаторов такси Fasten (торговая марка RedTaxi и «Такси Сатурн») и RuTaxi (работает под брендами «Везет» и «Лидер»). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.

Данная сделка состоялась весной, но, как признал Артемьев, она не была согласована с ФАС. Сама же служба не обратила внимание на сделку, потому что объединенная компания «действовала скрытно» и скупала значительное количество таксопарков и систем, но не объединяла их под единый бренд.

Представители объединенной структуры, получившей название группа компаний (ГК) «Везет», также ранее не контактировали с ФАС. «И только получив наши запросы, они вдруг стали думать, сотрудничать ли с нами, и даже сначала вообще пытались не отвечать на наши запросы, но теперь они это делают», — уточнил Артемьев.

ФАС с опозданием заинтересовалась слиянием RuTaxi и Fasten

В то же время сейчас доля ГК «Везет» на рынке становится сопоставимой с долей двух других недавно объединившихся агрегаторов — «Яндекс.Такси» и Uber, считают в антимонопольном ведомстве.

В группе компаний «Везет» отвергают подозрения в своей адрес

Со своей стороны, в пресс-службе группы компаний «Везет» выразили свое несогласие с утверждением о том, что сделка происходила скрытно. «О сделке широко сообщалось, в том числе и в СМИ», — отметил в разговоре с CNews директор по связям с общественностью ГК «Везет» Александр Костиков.

В целом же существует определенный ряд условий, при которых та или иная сделка требует согласования с ФАС. «Мы проводили независимую юридическую оценку, и она подтвердила, что в нашем случае сделка не требовала такого согласования, — заявил Костиков. — Естественно, мы всегда полностью открыты для взаимодействия с органами власти и незамедлительно предоставляем по их запросам любую необходимую информацию».

Второй по величине игрок на рынке такси

Об объединенной компании RuTaxi и Fasten известно, что ее акционерами являются гендиректор Fasten Евгений Львов и фонд UFG Private Equity, ранее инвестировавший в Fasten менее $100 млн.

Собеседник CNews на рынке заказа такси говорит, что если учитывать в целом всю Россию (а не только Москву и Санкт-Петербург), то лидирующим агрегатором является «Максим». У него сильные позиции в регионах. Кроме того, такси «Максим» можно вызвать по телефону (Uber, Gett и «Яндекс.Такси» работают только через интернет).

На втором месте находится объединенная компания RuTaxi и Fasten (у них также есть опция заказа такси по телефону). На третьем месте — формирующаяся компания «Яндекс.такси» и Gett. Далее, на четвертой позиции с большим отставанием находится Gett.

«На сегодняшний день угрозу для конкуренции со стороны объединенной компании RuTaxi и Fasten нет, — считает собеседник CNews. — Другое дело, что если с этой компанией объединится еще кто-то из агрегаторов, тогда ситуация усложниться».