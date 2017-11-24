Безрамочный селфи-флагман, похожий на iPhone X, добрался до России. Цена

В федеральных сетевых магазинах стартуют продажи тонкого безрамочного флагмана OPPO F5 с фронтальной камерой 20 МП и разблокировкой по лицу, но без характерной «вмятины» iPhone X.

Камерофон для любителей селфи

Китайская компания OPPO объявила о начале российских продаж своего нового флагманского смартфона OPPO F5. Новинка, впервые представленная месяц назад, появится 25 ноября 2017 г. одновременно в розничных салонах четырех федеральных сетей магазинов – «Евросети», «М.Видео», «Мегафона» и «Связного».

Смартфон OPPO F5 получил множество функций, характерных для самых дорогих современных смартфонов, но при этом остался в средней ценовой категории. В частности, для OPPO F5 характерен тонкий корпус, 6-дюймовый дисплей с минимальной рамкой, а также искусственный интеллект SelfieTune с возможностью распознавать множество лиц в кадре и подбирать обработку селфи в зависимости от пола, возраста и типа кожи.

Аппарат также оснащен функцией разблокировки по лицу, при этом дизайнерам OPPO F5 удалось обойтись без «вмятины» на экране, характерной для Apple iPhone X.

Особенности конструкции и технологии

Металлический корпус смартфона OPPO F5 имеет толщину всего 7,5 мм. Несмотря на отсутствие популярного сейчас стеклянного покрытия по бокам, безрамочный дисплей смартфона, выполненный в стиле Samsung Galaxy S8, выглядит лучше, чем у ряда флагманских моделей других производителей.

Безрамочный дизайн экрана OPPO F5

Разработчикам OPPO удалось создать сверхтонкий антенный контур вокруг дисплея толщиной всего 0,4 мм с помощью лазерной технологии вакуумного напыления с применением радия.

Дисплей OPPO F5 диагональю 6,0 дюймов выполнен на матрице LTPS TFT с разрешением 2160 x 1080 точек (FHD+) и соотношением сторон 18:9.

Тонкий металлический корпус OPPO F5

Смартфон работает под управлением мобильного процессора MediaTek Helio P23 (MT6763T) на восьми вычислительных ядрах ARM Cortex-A53, с графическим процессором Mali-G71 MP2. Особенностью конструкции аппарата является наличие двух независимых слотов под карты nanoSIM (поддержка режима Dual Stand-by) и отдельного слота с поддержкой карт MicroSD емкостью до 256 ГБ.

Независимая конструкция слотов SIM и microSD в OPPO F5

OPPO F5 оснащен необычной на 20 МП фронтальной «селфи-камерой» на базе 1/2,8-дюймового сенсора с оптикой F/2.0 и технологией AI Beauty, позволяющей использовать большее 200 опций для получения улучшенных автопортретов. Камера также способна автоматически настраивать режим съемки в зависимости от характера освещенности фона портрета.

20 МП фронтальная «селфи-камера» смартфона OPPO F5

Основная тыльная камера выполнена на 16-мегапиксельном сенсоре и оснащена оптикой с апертурой F/1.8, светодиодной вспышкой и поддержкой режима записи видео с разрешением до 1080p и скоростью 30 кадров в секунду.

Основная 16 МП камера OPPO F5

OPPO F5 работает под управлением новой версии ОС ColorOS 3.2, выполненной на базе Android 7.1.2 (Nougat). Для ColorOS характерна поддержка ряда новых технологий, например, O-Share для беспроводного обмена файлами между устройствами производства OPPO, игровой функции DND, функции Night Shield для оперативного переключения между нормальным, «теплым», темным и светлым режимами отображения экрана для снижения утомления глаз.

Технология распознавания лица в OPPO F5

Список поддерживаемых интерфейсов включает стандартный разъем 3,5 мм для наушников, порт microUSB 2.0 с поддержкой технологии USB On-The-Go, а также беспроводные Wi-Fi 802.11 a/b/g/n с поддержкой WiFi Direct и Bluetooth 4.2 с профилями A2DP и LE.

Смартфон OPPO F5 оснащен батареей емкостью 3200 мАч. Вес аппарата составляет 152 г.

Цена, доступность и новые варианты

Смартфон OPPO F5 будет представлен в российской рознице черным и золотистым вариантами цветового оформления корпуса.

OPPO F5 в корпусе черного цвета

Рекомендованная производителем цена на смартфон OPPO F5 для российской розницы установлена на уровне 24 990 руб.

Несколько позже российское представительство OPPO намерено представить российским покупателям две дополнительные версии смартфона: OPPO F5 6GB в красном корпусе с увеличенным объемом памяти и накопителя, и OPPO F5 Youth в золотистом или черном корпусе с 16-мегапиксельной селфи-камерой, 13-мегапиксельной основной камерой, 3 ГБ оперативной памяти и рядом других функций.