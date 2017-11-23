Российские аккаунты в Facebook и Instagram получат черные метки

Facebook намерен предупреждать пользователей о том, что аккаунт в Facebook и Instagram может иметь отношение к России. Метки получат все российские страницы, связанные, по мнению руководства соцсети, с выборами в США.

Черная метка

Руководство социальной сети Facebook официально объявило о намерениях ввести специальные предупреждения для пользователей, которые читали или «лайкнули» сообщения аккаунтов, связанных с так называемым «российским Агентством интернет-исследований» (Internet Research Agency, IRA).

В официальном заявлении компании, анонсированном в разделе новостей под заголовком «В продолжение прозрачности российской активности» (Continuing Transparency on Russian Activity), Facebook, в рамках объявленного несколько недель назад плана по повышению прозрачности рекламы, объявил о намерении создать специальный портал для пользователей, столкнувшихся с иностранной политической рекламой.

После того, как Facebook объявил о начале расследования в связи с активностью аккаунтов, якобы связанных с Россией, многие пользователи социальной сети заявили, что видели эти страницы, а некоторые также «лайкали» сообщения на этих страницах, сообщил портал SlashGear.

Разработанный Facebook инструмент позволит пользователям определить такие страницы или аналогичные учетные записи в Instagram, а также уточнить дату, когда происходили политические публикации.

В заявлении социальной сети подчеркивается, что речь идет об аккаунтах Facebook или Instagram, отметившихся в период с января 2015 г. по август 2017 г.

Справочный центр Facebook

Соцсеть планирует запустить портал на платформе собственного Справочного центра Facebook до конца 2017 г.

В рамках продолжающегося расследования

Facebook называет открытие портала «частью последовательных усилий по защите наших платформ и их пользователей от лицедеев, пытающихся подорвать нашу демократию».

«Важно донести до людей то, как иностранные исполнители пытались посеять разногласия и недоверие с использованием Facebook до и после выборов в США в 2016 году. Вот почему, по мере обнаружения такой информации, мы выступаем за ее открытую публикацию и предоставляем ее следователям в Конгрессе. Именно поэтому мы создали представленный сегодня инструмент», – говорится в заявлении Facebook.

В конце октября 2017 г. Google, Facebook и Twitter представили информацию об итогах внутреннего расследования о масштабах «вмешательства России» в выборы в США. По словам представителей компаний, в интернете обнаружены миллионы публикаций с фальшивых аккаунтов, которые якобы курировало «Агентство интернет-исследований».

В начале ноября 2017 г. специальный комитет по разведке в Конгрессе США провел отдельные слушания «о вмешательстве России в выборы». После этого были опубликованы примеры политической рекламы в Facebook, Twitter и Google, которую якобы могли распространять российские структуры, чтобы оказать влияние на исход президентских выборов в США.

Фото со слушаний в Конгрессе США «о вмешательстве России в выборы»

По информации SlashGear, речь идет о публикациях, педалирующих социальные проблемы, и рекламных объявлениях политического характера, а в некоторых случаях – даже о призывах к организации акций протеста.