Мег Уитман уходит с поста гендиректора HPE, потому что она не инженер

Мег Уитман покидает пост гендиректора HPE, однако остается в совете директоров компании. Причина ухода — отсутствие инженерных навыков, необходимых главе HPE на данном этапе развития компании. На посту гендиректора ее заменит президент HPE Антонио Нери, который работает в Hewlett-Packard с 1995 г.

Уход Уитман

Глава Hewlett Packard Enterprise (HPE) Мег Уитман (Meg Whitman) покидает пост гендиректора компании. Уитмен в общей сложности возглавляла HPE на протяжение шести лет — сначала как подразделение Hewlett-Packard, потом как самостоятельную структуру. Оставив должность гендиректора, она не уйдет из компании полностью, в частности, останется в совете директоров.

Сейчас Уитман 61 год. Новость о ее отставке вызвала падение акций HPE на 6%. До того, как прийти в Hewlett-Packard, Уитман в течение десяти лет возглавляла компанию eBay и боролась на выборах за пост губернатора Калифорнии. Некоторое время назад рассматривалась как один из наиболее вероятных кандидатов на пост главы компании Uber.

Кто придет на смену

На посту гендиректора Уитман заменит нынешний президент HPE Антонио Нери (Antonio Neri), который приступит к своим обязанностям 1 февраля. Возраст Нери — 50 лет. В Hewlett-Packard он пришел в 1995 г., начав работу в сервисном центре компании в качестве инженера службы поддержки. В последствии стал главой подразделения HP Technology Services, которое занималось поддержкой и консультированием по продукции будущей HPE.

На момент раскола Hewlett-Packard в 2015 г. Нери был старшим вице-президентом и гендиректором подразделений HP Servers и HP Networking. После раскола компании он стал исполнительным вице-президентом и гендиректором подразделения HPE Enterprise Group, потом — президентом HPE. Став гендиректором, он также войдет в состав совета директоров.

Мег Уитман покидает пост гендиректора HPE

Комментируя назначение Нери, Уитман отметила, что компания на данном этапе развития нуждается в гендиректоре, который был бы именно ИТ-инженером. Сама Уитман управленец — она имеет степень бакалавра экономических наук Принстонского университета, и степень магистра делового администрирования Гарвардской школы бизнеса. Работала в различных компаниях всегда в качестве менеджера. Нери же имеет степень магистра в области вычислительной техники, полученную им в Escuela Nacional De Educacion Tecnica и Universidad Tecnológica Nacional.

На посту гендиректора HPE Мег Уитман сменит нынешний президент компании Антонио Нери

По словам опрошенного Bloomberg аналитика Дэвида Хегера (David Heger) из компании Edward Jones & Co, сущность должности гендиректора в HPE успела измениться с тех пор, как Уитман приняла на себя руководство компанией. Сейчас гендиректор должен быть больше сосредоточен на операционной деятельности, а не на реструктурировании корпорации и реорганизации бизнес-процессов, поэтому на должность нужен человек, имеющий навыки, отличные от того, что умеет Уитман.

HPE после раскола Hewlett-Packard

HPE была создана в 2015 г. наряду с HP Inc., в результате раскола материнской компании Hewlett-Packard, занимавшейся производством техники с 1939 г. HP Inc. унаследовала все активы по разработке и выпуску персональных вычислительных систем и принтеров, в то время как HPE достался весь корпоративный бизнес предшественника. HPE возглавила Уитман, бывший генеральный директор Hewlett-Packard.

Причиной раскола стало многолетнее ухудшение финансовых показателей Hewlett-Packard. Так, например, по итогам 2013-2014 финансового года выручка компании снизилась на 1%, а падение прибыли составило 2%. Уитман, возглавившая компанию в 2011 г., не смогла добиться улучшения финансовых показателей. После этого было принято решение разделить бизнес и сфокусировать деятельность каждой компании на отдельной сфере, а также провести массовые сокращения штата и другие мероприятия по реструктуризации.

При разделе Hewlett-Packard доходы по итогам 2015 г. были распределены следующим образом: HPE получила $53 млрд, а HP Inc. — $57,3 млрд. В мае 2016 г. HPE передала свое подразделение корпоративных ИТ-услуг HPE Enterprise Services компании-конкуренту Computer Sciences Corporation, получив 50% акций совместного предприятия. Стоимость образовавшейся компании составляет $9 млрд. Слияние было проведено по схеме Reverse Morris Trust, которая позволяет объединить акции без уплаты налогов. В сентябре 2016 г. стало известно, что HPE ведет переговоры о продаже своего софтвеного подразделения инвестиционной компании Thoma Bravo за $8-10 млрд.

За два года существования в качестве независимой структуры HPE провела под руководством Уитмен несколько значительных сокращений штата. В июне 2016 г. Уитман объявила о крупной реструктуризации бизнеса, в результате чего свои должности оставили многие ветераны компании. В сентябре стало известно, что компания вновь намерена провести сокращение, в ходе которого будет уволено 5 тыс. сотрудников по всему миру, то есть около 10% глобального штата компании. В общей сложности HPE собирается сэкономить около $1,5 млрд в течение трехлетнего периода.