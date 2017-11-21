Основатель банка «Тинькофф» продал его акции на $245 млн

Структура Олега Тинькова продала долю в 8% в компании TCS Group, куда входит основанный им «Тинькофф банк». Акции были проданы со скидкой в 12,5%. Изначально речь шла о продаже доли в 6,6%.

Продажа доли TCS Group

Структура Tadek Holding & Finance S.A., контролируемая Олегом Тиньковым, продала долю в 8% в компании TCS Group, в которую входит «Тинькофф банк». Об этом TCS Group сообщила на сайте Лондонской биржи. По условиям продажи покупатель получил 14 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) на акции класса А, 54% которых принадлежит Тинькову. Цена акций при заключении сделки учитывалась на уровне $17,50. Таким образом, сумма покупки составила $245 млн.

После заключения сделки доля Tadek Holding & Finance S.A. в TCS Group сократилась до 47%. Процесс продажи был организован компанией Morgan Stanley по ускоренной процедуре. В течение 180 дней после закрытия сделки Тиньков не сможет выставить на продажу следующий пакет бумаг TCS Group.

Изначальное предложение

Согласно предыдущему сообщению TCS Group на сайте Лондонской биржи, изначально на продажу была выставлена доля в 6,6%, то есть 12 млн GDR. После публикации этого объявления акции TCS Group торговались по $19,7 за штуку. С учетом того, что сделка была заключена по цене $17,5 за акцию, скидка при покупке составила 12,5%. Частично она могла быть мотивирована ускорением процедуры продажи.

Акции TCS Group растут с 2016 г., а с конца октября 2017 г. они начали торговаться выше цены своего первичного размещения в 2013 г., которая составляла $17,5. При этом в 2016 г. до начала последовательного роста курс акций TCS Group находился на уровне $3.

Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков

Согласно официальному заявлению Тинькова, продажа бумаг как раз и вызвана восстановлением их стоимости. Предприниматель намерен вернуть часть акций на рынок, что должно благоприятно отразиться на ликвидности.

Чем занимается «Тинькофф банк»

«Тинькофф банк» всегда позиционировал себя как «первый в России полностью онлайн-банк». Он был основан Олегом Тиньковым в 2006 г. и сейчас обслуживает свыше 5 млн клиентов. У банка нет розничных отделений: клиенты обслуживаются дистанционно через онлайн-каналы и контакт-центр. Для доставки продуктов банк построил сеть представителей, которая насчитывает более 1800 человек. Сеть покрывает всю Россию и позволяет осуществлять доставку карт большинству клиентов на следующий день после принятия решения о выдаче.

Банк предоставляет как свои собственные, так и партнерские финансовые услуги через платформу Tinkoff.ru. Продуктовая линейка включает текущее банковское обслуживание (кредитные и дебетовые карты, платежи, переводы), вклады, инвестиции, программы лояльности, сервисы по бронированию путешествий, услуги для бизнеса, ипотечные продукты и страхование.

Банк уделяет большое внимание мобильному направлению: помимо мобильного банка, компания выпускает моноприложения, доступные не только клиентам банка («Штрафы ГИБДД», MoneyTalk, «С карты на карту – быстрые переводы денег»). По состоянию на 1 мая 2017 г. банк является вторым крупнейшим игроком на российском рынке кредитных карт с долей рынка в 11%.

TCS Group Holding PLC, материнская компания банка, торгуется на Лондонской фондовой бирже с октября 2013 г. Помимо банка, в состав группы входит виртуальный мобильный оператор «Тинькофф мобайл», «Тинькофф страхование» и сеть «Тинькофф центр разработки» в крупнейших российских городах. Прибыль компании в III кв. 2017 г. составила по МСФО 5 млрд руб., показав годовой рост в 1,7 раза.