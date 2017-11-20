Отец интернета о его будущем: «Система рушится»

Вихри враждебные

Известный ученый Тимоти Джон Бернерс-Ли (Sir Timothy John Berners-Lee), изобретатель URI, URL, HTTP, HTML, автор концепции «семантической паутины», создатель Всемирной сети и действующий глава консорциума World Wide Web Consortium (W3C) в недавнем интервью британской The Guardian отметил, что его личный оптимизм относительно будущего Сети постепенно ослабевает под натиском «неприятного потока» проблем.

Список проблем, по словам Бернерса-Ли, включает наметившийся отказ от защиты принципов «сетевого нейтралитета», поддельные новости, наметившиеся успехи пропаганды и растущая поляризация сетевого общества.

Тимоти Бернерс-Ли никогда не скрывал своего мнения о том, что его детище – Мировая сеть, всегда являлась прямым отражением человечества и в хорошем смысле, и в плохом, и даже в ужасном. Тем не менее, его восприятие Сети в качестве «открытой платформы, позволяющей всем и каждому открыто делиться информацией, обеспечивающей доступ и возможности сотрудничества без географических границ» в последнее время все больше подвергается испытаниям ввиду возросшей мощи крупных провайдеров, все чаще вооруженных разрушительными алгоритмами манипуляции.

«Я по-прежнему сохраняю оптимизм, но это оптимизм стоящего на холме в окружении мерзкой бури, задувающей в мое лицо и расшатывающей устои, – отметил в своем интервью британский изобретатель. – Нам следует стиснуть зубы, удерживать достигнутое и перестать считать само собой разумеющимся, что Сеть сама приведет нас к чудесам».

Система потерпела неудачу



Вину в распространении дезинформации и пропаганды в онлайне Бернерс Ли в определенной степени возлагает на крупные интернет-площадки – такие как Google или Facebook, которые заведомо были разработаны для привлечения внимания большого числа пользователей. «Людей дурачат с помощью искусственного интеллекта, очень тонко обученного способам сбивания с толку», – отметил он.

Отец Всемирной паутины Тимоти Джон Бернерс-Ли

Крупные платформы делятся выручкой от рекламы с создателями контента. Финансовый стимул приводит к массовому распространению поддельных политических новостей людьми «без малейшего интереса в политической игре», которые затем разносятся по соцсетям вроде Facebook и финансируются за счет автоматизированных рекламных систем вроде Google AdSense.

«Система потерпела неудачу. Доход от рекламы за кликбейты отнюдь не помогает человечеству в продвижении правды и демократии. Именно этим я и обеспокоен», – заявил Бернерс-Ли. Именно он в марте 2017 г. одним из первых воззвал к регулированию политической онлайн-рекламы для предотвращения ее использования «неэтичными методами».

Помимо «российских оперативников», которые, по данным The Guardian, распространяли таргетированную политическую рекламу через Facebook, Google и Twitter во время последней президентской кампании в США, критике в настоящее время также подвергаются аналитические компании – такие как Cambridge Analytica, которые занимаются созданием персональных профилей миллионов пользователей интернета. Такие профили, как утверждается, могут впоследствии использоваться для манипуляций посредством «поведенческого микро-таргетинга». Такие разработки также повсеместно критикуют как проявление «подрывной пропаганды с помощью искусственного интеллекта».

«Все это – черная реклама, нацеленная на меня, манипулирующая мной, и затем бесследно исчезающая без возможности ее отметить. Это не демократия– это манипуляции стоящих за всем этим компаний, – отметил Бернерс-Ли. – Мы уже настолько привыкли к системе манипуляций, что люди поверили, что так и должен работать интернет. Нам необходимо задуматься над тем, как это должно быть в действительности. Одной из главных проблем с изменением климата является необходимость объяснить людям ее антропогенный, созданный ими самими характер этой проблемы. То же самое относится и к социальным сетям – они рукотворные, искусственные. Если они не служат человечеству, значит они могут и должны быть изменены».

Будет ли еще хуже перед улучшением?

В качестве примера ухудшения ситуации в Сети Бернерс-Ли приводит пример с откатом от правил «сетевого нейтралитета» времен президента США Барака Обамы (Barack Obama).

Сетевой нейтралитет (Net neutrality) — принцип, согласно которому провайдеры интернет-услуг не должны отдавать предпочтений какому-то одному классу интернет-приложений или задач – сообщению от бабушки, сериалу или банковскому переводу, в США в свое время окрестили как «первая поправка интернета», не дающая привилегий никому.

В феврале 2015 года Федеральная комиссия по связи США (FCC) проголосовала за законодательное закрепление принципов сетевого нейтралитета. Однако с приходом к власти нового президента Дональда Трампа (Donald Trump) FCC возглавил Аджит Пай (Ajit Pai) бывший сотрудник Verizon, который предлагает отказаться от сетевого нейтралитета на основании того, что правила были разработаны под давлением «гипотетических угроз и истерических смертельных пророчеств».

Бернерс-Ли последовательно призывает вашингтонских законодателей отказаться от пересмотра правил, ссылаясь на реальные примеры с нарушением правил сетевого нейтралитета крупными американскими провайдерами. Так, например, национальный мобильный провайдер AT&T заблокировал Skype и другие подобные IP-сервисы на iPhone для того, чтобы обеспечить больший доход от обычных телефонных звонков. Другой крупный оператор США – Verizon, заблокировал платежный сервис для смартфонов Google Wallet, в то время как занимался разработкой собственного конкурирующего сервиса для приема мобильных платежей.

«Когда я изобрел Всемирную сеть, мне не пришлось спрашивать у Винта Серфа (Vint Cerf, «отец интернета») разрешения на использование интернета, – сказал Бернес-Ли. – Могущественные привратники [провайдеры], контролирующие доступ в интернет, создают угрозу для инноваций, когда им дозволено выбирать победителей и проигравших путем открывания или блокирования сервисов. Именно поэтому роль провайдеров должна сводиться в большей степени к [вспомогательной] роли полезной вещи. Бензин – полезная вещь, равно как и чистая вода, и то же самое должно относиться к [интернет-]подключению. Это часть жизни, и никто не имеет права указывать вам как его использовать – как и воду».