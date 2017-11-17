Первая вице-президент по найму женщин увольняется из Apple, потому что похвалила мужчин

Вице-президент Apple по разнообразию кадрового состава покинет компанию, отработав в новой должности всего семь месяцев. Вероятная причина — ее недавний публичный комментарий, который можно истолковать в защиту белых мужчин. Должность вице-президента по inclusion & diversity появилась в компании в мае 2017 г.

Уход Янг Смит

Первый вице-президент Apple по этническому, социокультурному и гендерному разнообразию кадрового состава (inclusion & diversity) Дениз Янг Смит (Denise Young Smith) покинет компанию в конце 2017 г. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил ресурс TechCrunch, Apple подтвердила информацию. Янг Смит была назначена вице-президентом в конце мая 2017 г., ее стаж на этом посту составит к моменту ухода всего семь месяцев.

Однако в общей сложности Дениз проработала на разных должностях в Apple около 20 лет. На посту вице-президента ее заменит Кристи Смит (Christie Smith), которая до этого в течение 17 лет работала в компании Deloitte, где занималась аудитом и консультированием.

Причины увольнения

The Verge увязывает уход Янг Смит с инцидентом, имевшим место в октябре 2017 г. Выступая на саммите британской некоммерческой молодежной организации One Young World в Боготе, Колумбия, Дениз позволила себе двусмысленное высказывание по поводу гендерного и национального разнообразия.

«В одной комнате может собраться 12 голубоглазых светловолосых мужчин, и это все равно будет разнообразие, потому что они привнесут в беседу разный жизненный опыт и перспективы», — процитировало ее слова издание Quartz.

Вице-президент Apple по разнообразию кадрового состава Дениз Янг Смит

Этот комментарий получил широкий резонанс — вице-президента упрекали в защите доминирующего положения белых мужчин в Apple. Через несколько дней Янг Смит извинилась за свои слова в письме, адресованном всему штату компании.

Однако TechCrunch сомневается, что этот эпизод послужил причиной ее ухода. По данным издания, Apple искала замену Янг Смит в течение последних нескольких месяцев, то есть решение об увольнении вице-президент могла принять до саммита в Боготе.

Первый вице-президент по разнообразию

До того, как стать первым вице-президентом Apple по inclusion & diversity, Янг Смит в течение трех лет возглавляла глобальный кадровый отдел компании. За разнообразие кадрового состава Apple на тот момент отвечал Джеффри Симинофф (Jeffrey Siminoff), но делал это в должности директора, а не вице-президента. Таким образом, в мае Дениз заняла новый, только что созданный пост.

Преимущество статуса вице-президента заключалось в том, что Янг Смит отчитывалась напрямую перед гендиректором компании Тимом Куком (Tim Cook). Даже будучи главой кадрового отдела она докладывала в основном старшему вице-президенту или финансовому директору, в зависимости от специфики конкретной проблемы. Штат Apple расценивал повышение статуса inclusion & diversity в иерархии компании как хороший знак, сообщали на тот момент источники TechCrunch.

Inclusion & diversity в Apple

Ранее в этом месяце под руководством Янг Смит был выпущен отчет об этническом, социокультурном и гендерном разнообразии штата Apple. По состоянию на июль 2017 г. 68% глобального штата компании составляли мужчины, 32% — женщины. Следует отметить, что 2015 г. в глобальном штате компании было 69% мужчин и 31% женщин, а 2014 г. соотношение составляло 70% к 30%. Напомним, сейчас персонал Apple насчитывает около 130 тыс. сотрудников во всем мире, 83 тыс. из них работают в США.

Кроме того, в июле 2017 г. 54% сотрудников компании в США имели белый цвет кожи, что на 2% меньше, чем в предыдущем году. 21% американских работников являлись азиатами, что на 2% больше прошлогоднего показателя. 13% сотрудников в США оказались выходцами из испаноязычных стран, показатель продемонстрировал годовой рост на 1%. 9% штата составляли афроамериканцы, их доля осталась без изменений. 3% сотрудников имели мультикультурную принадлежность, что на 1% больше, чем в 2016 г.

Состав руководства Apple, согласно отчету, отличается от ситуации по компании в целом. 71% руководителей глобального штата являются мужчинами. Среди американского топ-менеджмента всего 3% афроамериканцев и 7% выходцев из испаноязычных стран.