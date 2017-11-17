Выпущен долгожданный безрамочный «убийца смартфонов-флагманов» OnePlus 5T

Безрамочный «убийца флагманов»

Китайский производитель OnePlus (подразделение по выпуску мобильной техники группы компаний BBK Electronics) официально представила новый OnePlus 5T, возглавивший линейку смартфонов компании.

Новый «убийца флагманов» (именно так официально характеризует свои смартфоны OnePlus на своем сайте – за премиальное наполнение и демократичную цену, на сотни долларов ниже стоимости Apple iPhone и Samsung Galaxy S), прежде всего интересен современным дизайном 6,01-дюймового «безрамочного» дисплея, получившего модное соотношение сторон 18:9 (2:1).

Фанаты торговой марки OnePlus задолго до анонса ожидали обновленной версии представленного летом смартфона OnePlus 5, и в результате получили новый 5T с более крупным экраном при сохранении габаритов, и сканером отпечатков, перенесенным в связи с этим на тыльную часть корпуса.



Смартфон OnePlus 5T также получил металлический корпус, мощную современную аппаратную платформу, сдвоенную основную камеру и можно и ряд современных технологий, включая систему разблокировки Face Unlock с распознаванием лица пользователя.

Несмотря на флагманские характеристики, OnePlus 5T действительно позиционируется как аппарат среднего ценового диапазона, точнее, верхнего его сегмента.

Технические подробности

Смартфон OnePlus 5T с поддержкой сетей 4G VoLTE выполнен на базе цельнометаллического шасси из анодированного алюминия, его вес составляет 162г при габаритах 156,1 х 75 х 7,3 мм.

Дизайн смартфона OnePlus 5T

Аппарат получил «почти безрамочный» 6,01-дюймовый дисплей на базе матрицы Optic AMOLED с физическим разрешением Full HD+ (2160 × 1080 точек), плотностью 402 пикселя на дюйм, поддержкой цветовых пространств sRGB и DCI-P3, с защитным 2,5D-стеклом Corning Gorilla Glass последней пятой версии.

Аппаратная платформа смартфона OnePlus 5T выполнена на 8-ядерном 64-битном мобильном процессоре Qualcomm Snapdragon 835, выпускаемым с соблюдением норм 10 нм технологического процесса (4 ядра Kryo с тактовой частотой 2,45 ГГц, 4 ядра Kryo с тактовой частотой 1,9 ГГц плюс интегрированная графика Adreno 540). Смартфон будет доступен в вариантах с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, и 64 ГБ или 128 ГБ флеш-накопителем с интерфейсом UFS 2.1.

Основная сдвоенная камера смартфона OnePlus 5T со сдвоенной светодиодной вспышкой скомпонована из 16 МП модуля Sony IMX398 с пикселями размером 1,12 мкм и объективом с апертурой f/1,7, и 20 МП модуля Sony IMX376K с пикселями размером 1 мкм и оптической системой с апертурой f/1,7. Второй модуль обеспечивает дополнительное качество снимкам при плохом освещении, а также художественное размытие фона с эффектом боке.

Основная сдвоенная камера смартфона OnePlus 5T

Смартфон способен снимать видео формата 4К (2160p) со скоростью до 30 кадров в секунду, Full HD (1080p) со скоростью до 60 кадров в секунду, 720p со скоростью до 120 кадров в секунду, а также в режиме центрайферной (покадровой, Time-Lapse) съемки.

Фронтальная селфи-камера выполнена на 16 МП сенсоре Sony IMX371 с пикселями размером 1 мкм и оснащена объективом с апертурой f/2,0.

Тыльная сторона смартфона OnePlus 5T

Аппарат оснащен сканером отпечатков пальцев (на тыльной стороне), датчиком Холла, акселерометром, G-сенсором, электронным компасом, гироскопом, датчиком приближения, датчиком освещения и RGB-сенсором.

Список проводных портов включает USB 2.0 стандарта Type-C с поддержкой аудиовыхода через USB, двумя слотами под nanoSIM и 3,5 мм разъемом для подключения наушников. Беспроводные интерфейсы представлены Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/Beidou и NFC.

OnePlus 5T в игровом режиме

Смартфона оснащен несъемной батареей емкостью 3300 мАч, при этом поддерживается технология быстрой зарядки Dash Charge с напряжением 5 В и током до 4 A, восстанавливающая заряд батареи до 50% за 30 минут.

Порт USB Type-C и режим Dash Charge в OnePlus 5T

Смартфон OnePlus 5T на момент начала продаж будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 7.1.1 (Nougat) и фирменной оболочкой Oxygen OS 4.7. На презентации новинки представители компании пообещали, что позже для OnePlus 5T будет выпущено обновление до версии Android 8.0 (Oreo).

Сравнение скоростной зарядки OnePlus 5T и Samsung Note 8

Представленная в OnePlus 5T функция Face Unlock для разблокировки смартфона с распознаванием лица владельца, по утверждению разработчиков, срабатывает достоверно примерно в 90% случаев.

Начало поставок и цены

Начало продаж смартфона OnePlus 5T запланировано на 21 ноября. В розницу аппарат поступит в черном (Midnight Black) исполнении корпуса.

Цена на смартфон смартфона OnePlus 5T установлена на уровне $500 за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ накопителем. Старшая версия с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителем обойдется в $560.