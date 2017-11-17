Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур»

20 марта 2018 г. CNews проведет конференцию «Информационная безопасность бизнеса и госструктур».

По данным Group-IB, в I полугодии 2017 г. в России и СНГ рынок киберпреступлений увеличился на 23% по сравнению со II полугодием 2016 г. с 3,84 млрд руб. до 4,7 млрд руб. Ежедневный объем ущерба от действий хакеров составляет 6,8 млн руб. Наибольший доход киберпреступникам приносят целевые атаки на банки. Второе место по прибыльности занимают хищения у физлиц с использованием Android-троянов. Популярным объектом нападений остаются веб-приложения, в особенности сайты государственных органов и интернет-магазины.

Очевидно, что сформировавшиеся на рынке киберпреступности тренды в ближайшие годы будут только развиваться. В ответ на это государство принимает все более жесткие меры по противодействию интернет-преступникам. Так, в конце 2016 г. в России появилась новая доктрина информационной безопасности. В числе основных отличий от предыдущего варианта – усиление внимания к вопросам безопасности критической инфраструктуры. Еще одним важным пунктом документа является необходимость ликвидации зависимости от зарубежных ИТ-решений за счет создания и внедрения отечественных разработок.

Каковы развивался российский рынок ИБ в 2017 г.?

Какие наиболее громкие инциденты произошли на нем в 2017 г.?

Какие меры предпринимает государство для защиты критической инфраструктуры и обеспечения информационной безопасности?

Как организациям обезопасить свои информационные ресурсы от хакеров?

Насколько безопасны мобильные приложения и облака?

Кто должен позаботиться о безопасности интернета вещей?

Как заставить пользователей быть «на чеку»?

Какие новые угрозы ждут бизнес и государственные организации в 2018 г.?

Готов ли рынок ИБ к их отражению?

Как будет развиваться российский рынок ИБ в 2018 г.?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Информационная безопасность бизнеса и госструктур».

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений по информационной безопасности, а также представителей отделов ИТ и ИБ из различных секторов бизнеса и госструктур.

Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес-издания.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.