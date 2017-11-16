«Яндекс» начал продавать всем желающим свой трекер рабочих процессов с поддержкой Agile

«Яндекс.Трекер» вышел из стадии бета-тестирования, и теперь управление проектами, распределение ресурсов и мониторинг выполнения задач доступны любому бизнесу за небольшую ежемесячную плату.

Сделано для себя

Яндекс официально объявил о завершении стадии бета-тестирования сервиса «Яндекс.Трекер» с первыми внешними клиентами и его доступности всем желающим.

Изначально «Яндекс.Трекер» разрабатывался Яндексом для внутреннего использования. Сервис предназначен для управления проектами, распределения ресурсов внутри компании, а также для отслеживания хода совместных работ над задачами.

Все данные, с которыми работники компании взаимодействуют в «Яндекс.Трекере», хранятся в зашифрованном виде в облаке.

В дополнение, «Яндекс.Трекер» совмесим с «Яндекс.Коннектом» – онлайновой платформой по созданию виртуальной корпоративной среды, в который, помимо «Трекера», входят «Почта», «Диск», «Вики» и «Мессенджер».

С поддержкой методики Agile

С самого начала разработки «Яндекс.Трекер» был доступен только сотрудникам Яндекса. Решение о разработке собственного сервиса для управления корпоративными задачами было принято потому, что уже существующие решения не справлялись с необходимой нагрузкой.

В настоящее время «Яндекс.Трекер» используют в своей работе почти семь тысяч человек, которые работают в разных странах мира. Это не только разработчики, но и менеджеры, дизайнеры, юристы, редакторы, сотрудники отдела кадров и многие другие.

Интерфейс сервиса «Яндекс.Трекер»

Каждая задача, создаваемая в «Яндекс.Трекере», имеет описание и дополнительные поля, в которых устанавливаются сроки, назначаются исполнитель и наблюдатели.

Все решения и договоренности, принятые по ходу работы, фиксируются в виде комментариев к поставленной задаче, их может просмотреть каждый участник процесса, они не теряются по письмам и мессенджерам.

Создание задачи в «Яндекс.Трекере»

Работа в «Яндекс.Трекере» может быть организована по методологии Agile, включая возможность оценки трудозатрат, планирование спринтов, управление работой над задачами на виртуальной доске, и отслеживание их выполнения на диаграммах.

Даже если организация не применяет Agile, «Яндекс.Трекер» обеспечивает возможность отслеживать все рабочие процессы и занятые в них ресурсы. Для этих целей предусмотрены различные инструменты визуализации, которые позволяют настраивать дэшборды самых разных типов.

Рабочие доски в «Яндекс.Трекере»

Так, в сервисе можно отслеживать производительность своей команды и объективно оценивать прогресс в решении поставленных задач за выбранный период, или оценивать загрузку сотрудников для более эффективного распределения задач и нагрузки.

Наглядность помогает принимать решения и оптимизировать рабочие процессы в группах. «Яндекс.Трекер» делает процесс работы над любой задачей более прозрачным.

Отображение рабочих процессов в «Яндекс.Трекере»

Яндекс имеет большой опыт в построении отказоустойчивой инфраструктуры, так как сервисы компании ежедневно используют миллионы человек. Все данные, с которыми люди работают в «Яндекс.Трекере», хранятся в зашифрованном виде в облаке. Для стабильной работы в компании поддерживают сеть из нескольких собственных дата-центров.

Для доступа в «Трекер» сотрудники организации получают аккаунты в «Яндекс.Паспорте» — сервисе с хорошо отработанной защитой паролей, который применяется в «Яндекс.Почте» и других продуктах компании. При необходимости сотрудник может использовать приложение «Яндекс.Ключ» и проходить аутентификацию по пин-коду или отпечатку пальца.

В случае утраты рабочего устройства информация с него не пропадет, а останется сохраненной на серверах Яндекса. Все соединения в «Яндекс.Трекере» осуществляются по протоколу HTTPS, что исключает перехват данных злоумышленниками.

«Яндекс.Трекер» отныне является одним из элементов онлайн-платформы «Яндекс.Коннект», обеспечивая дополнительные возможности для совместной работы сотрудников.

«Яндекс.Коннект» – это комплексный сервис по созданию виртуальной корпоративной среды. «Яндекс.Коннект» включает популярные сервисы «Почта», «Диск», «Вики», «Мессенджер», и теперь «Трекер». Так, на Вики команда исполнителей может сохранять подробные описания проекта и стратегические планы, в то время как детальные планы будут отслеживаться с помощью вставленных на страницы ссылок на задачи «Яндекс.Трекера», при этом названия и статус задач будут показываться автоматически.

Доступность и расценки

«Яндекс.Трекер» преставляет собой платный сервис для бизнеса.

Первые два месяца пользоваться «Яндекс.Трекером» можно бесплатно. Стоимость использования Трекера зависит от числа сотрудников, у которых есть доступ к сервису, и начинается с 81 руб. в месяц за каждого подключенного работника. Оплата производится в конце месяца.

Ежемесячные расценки сервиса «Яндекс.Трекер»

Изменить число сотрудников, подключенных к Трекеру, можно в любой момент — сумма платежа сразу же пересчитается. Подключать или отключать пользователей можно и по одному, и группами — например, целыми отделами или командами.

Для компаний, которые уже пользуются онлайн-сервисом «Яндекс.Коннект», подключить «Яндекс.Трекер» можно в настройках администратора. Он подключается к любому пакету услуг, его использование оплачивается дополнительно.