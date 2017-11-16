Евросоюз принял правила борьбы с интернетом: с разделегированием доменов и блокировками без суда

Европарламент одобрил новые правила защиты потребителей в интернете, согласно которым сайт продавца, нарушающего их права, можно заблокировать без суда. Часть парламентариев протестует против новых норм.

Новый закон

Европарламент большинством голосов одобрил принятие новых Положений о сотрудничестве по защите прав потребителей (Consumer Protection Cooperation Regulation). Положения дадут национальным ведомствам стран-участниц более широкие полномочия по защите потребителей в интернете. Новые полномочия включают в себя право напрямую, без обращения в суд, приказать провайдеру хостинга удалить или заблокировать сайт продавца, который нарушает права потребителей, если не найдено других эффективных мер пресечения его деятельности.

Кроме того, ведомства по защите прав потребителей теперь могут наложить на провинившегося продавца штраф, а также потребовать отображения на его сайте предупреждения для покупателей. Помимо этого, они получили право запрашивать о продавце информацию у доменов и банков. Наконец, теперь сотрудники надзорных органов могут совершать пробные покупки на подозрительных сайтах, в том числе под прикрытием.

До этого страны Евросоюза руководствовались своими собственными регулировками в сфере защиты потребителей в интернете. Новые правила были приняты 591 голосом против 80, при 15 воздержавшихся. Они носят характер не директивы, а закона, то есть являются обязательными к исполнению во всех странах-участницах Евросоюза. Далее документ должен быть формально утвержден Советом Евросоюза.

Протест парламентариев

Не все члены Европарламента согласны с идеей блокировки сайтов напрямую, и некоторые из них уже успели высказать свое мнение.В частности, против регулировок выступила Юлия Реда (Julia Reda), депутат Европарламента от Германии. По ее мнению, регулировки «устанавливают чрезмерные меры по блокированию в интернете, которые не являются ни соразмерными, ни подходящими для цели защиты потребителей и не предусматривают обязательного судебного надзора».

Фото: http://depositphotos.com Евросоюз разрешил ведомствам по защите прав потребителей блокировать сайты в интернете без суда

По ее мнению, новые правила заставят провайдеров доступа в интернет создать инфраструктуру для блокировки сайтов, которая впоследствии может быть использована для каких-либо других целей, включая цензуру. В пример Реда приводит недавние случаи блокировки веб-сайтов, популяризировавших идею независимости Каталонии от Испании. По словам депутата, эта блокировка была произведена так быстро потому, что в ходе нее использовалась инфраструктура, которую создавали изначально для других целей — в частности, для борьбы с пиратством.

Первая редакция

В марте 2017 г. Реда настаивала на том, что максимальной мерой пресечения для сайтов, нарушающих права потребителей, должно стать удаление соответствующего контента, но не блокировка ресурса. Так выглядела изначальная редакция закона. Однако представительница Чехии Ольга Сехналова (Olga Sehnalová) привела регулировки к нынешнему виду.

Реда также отмечает, что в первой редакции закона содержалось положение, которое давало ведомствам по защите прав потребителей полномочия напрямую приказывать продавцам выплачивать компенсации пострадавшим покупателям. Но в окончательной редакции компенсация была оставлена на усмотрение продавца, надзорный орган может только попросить его согласия на ее выплату, а также проинформировать пострадавшего клиента, что он имеет право ее требовать.

Кроме того, в процессе доработки документа из него было исключено положение, согласно которому органы по защите прав потребителей могли изъять у продавца незаконный доход, полученный в результате нарушения прав клиента. Реда инициировала попытку принять к закону ряд поправок, но они не прошли голосование.