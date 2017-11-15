Mozilla выпустила «самый быстрый Firefox»

Mozilla объявила о выпуске браузера Firefox Quantum. Утверждается, что новинка является «самым быстрым браузером» за всю историю Firefox.

Самое крупное обновление за 10 лет

Mozilla выпустила новую версию своего браузера — Firefox 57 для платформ Android, iOS, Windows, Mac и Linux. Разработчики утверждают, что новый браузер является самой быстрой версией за все время существования Firefox, и его производительность в два раза превышает показатели предыдущей версии браузера.

Firefox 57 получил новый мощный движок под собственным именем Firefox Quantum, обладающий повышенной производительностью и обеспечивающий более быструю загрузку страниц с меньшим расходом памяти, а также новый дизайн и ряд «умных функции для интеллектуального серфинга».

Разработчики называют Firefox Quantum крупнейшим обновлением браузера за последние 13 лет. В новом Firefox версии 57, по их утверждениям, переписано порядка 75% кода.

Особенности нового движка

Радикально переработанный движок Quantum использует в процессе работы новую технологии расстановки приоритетов вкладок для ускоренной работы с большим количеством открытых страниц. Максимальный приоритет получает активная вкладка, непосредственно использующаяся пользователем в текущий момент времени, минимальный приоритет достается фоновым вкладкам.

Работа с закладками в Firefox Quantum

По результатам внутреннего тестирования с помощью бенчмарка Speedometer 2.0, новый Firefox Quantum (версия 57) продемонстрировал производительность, примерно вдвое превышающую показатели предыдущего Firefox версии 52.

Сравнительное тестирование версий Firefox в Speedometer 2.0

Оптимизация кода движка Firefox Quantum, по заверению разработчиков, наряду с ускорением позволила добиться потребления памяти «на 30% меньше чем Chrome».

В качестве доказательства более быстрой работы Firefox Quantum (еще на стадии бета-версии), нежели Google Chrome, представители Mozilla представили видеоролик, где два браузера сравниваются в процессе выполнения различных веб-задач и взаимодействия с различными интернет-сервисами.

Тестирование проведено с помощью пакета WebPagetest на ноутбуке Acer Aspire E 15 E5-575-33BM с 15,6-дюймовым Full HD дисплеем, процессором Intel Core i3-7100U 7 поколения, 4 ГБ оперативной памяти DDR4, жестким диском 1 ТБ, интегрированной графикой Intel HD Graphics 620, под управлением операционной системы Windows 10 Home.

Firefox Quantum стал первой версией браузера с новым пользовательским интерфейсом Photon для которого характерны квадратные вкладки, новый дизайн меню, комбинированная строка поиска и URL.

Дизайн пользовательского интерфейса Firefox Quantum

Интерфейс Photon оптимизирован для дисплеев с высоким разрешением, а также для систем с сенсорными экранами.

Разработчики отмечают поддержку «самого продвинутого режима приватного просмотра с защитой от отслеживания» у Firefox Quantum. Браузер блокирует онлайн-трекеры во время серфинга и не будет запоминать историю после завершения сеанса. Браузер также способен останавливать скрытые трекеры, следящие за пользователем.

Режим приватного серфинга в Firefox Quantum

По данным разработчиков, благодаря блокировке некоторой рекламы и скриптов, тормозящих веб-серфинг, ускорение загрузки страниц может достигать 44%.

Защита от отслеживания в Firefox Quantum

Firefox Quantum поддерживает импорт всех закладок, онлайн-данных, настроек автозаполнения и истории при переходе с другого браузера. В новой версии браузера доступен режим создания скриншотов и их отправки прямо из Firefox. В панель инструментов браузера также встроена функция Pocket, позволяющая сохранить интересный контент для последующего просмотра с любого устройства.

Работа со скриншотами в Firefox Quantum

Firefox 57 рассчитан на игры следующего поколения, поэтому имеет встроенную поддержку технологий WASM и WebVR.

Firefox Quantum поддерживает тысячи написанных для него расширений, таких как LastPass, uBlock Origin, Evernote и многие другие; различные темы, которые также можно редактировать. Панель инструментов браузера также можно настроить под свои нужды и вкусы перетаскиванием функции на панель для быстрого доступа или наоборот удалением с нее.

Доступность

Новая версия Firefox 57 представлена одновременно для платформ Android, iOS, Windows, Mac и Linux. Загрузить подходящую версию можно на официальном сайте проекта.