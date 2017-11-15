Аудио- и видеосистемы московских судов признаны лучшим решением в госсекторе

Решения «Крока» для КИС СОЮ получили несколько наград

Проект компании «Крок» по созданию аудиовизуальной инфраструктуры судов общей юрисдикции Москвы стал победителем VIII национальной премии ProIntegration Awards в номинации «Лучшее решение для государственного сектора». Ранее эта же подсистема победила в конкурсе «Лучший проект 2017 года. Успех видеотехнологий», организованном «Журналом сетевых решений/LAN».

«Очередная награда, которую получил проект Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции Москвы, говорит о том, что мы делаем правильное и несомненно общественно полезное дело. Особенно приятно отметить, что модуль публикации видеозаписей судебных заседаний, необходимый для просмотра записей участниками дел — это собственная разработка «Крок», — отметила Татьяна Толстова, заместитель генерального директора компании «Крок».

«Проект по созданию аудиовизуальной инфраструктуры судов общей юрисдикции г. Москвы — сложный, объемный и одновременно интересный в технологическом и организационном плане. Он потребовал не только внедрения целого ряда ИТ-систем в телеком-инфраструктуру заказчика, но и их интеграции с критичными внутренними бизнес-процессами заказчика. За этим проектом стоит колоссальный труд специалистов «Крок» и Мосгорсуда длиною в два года и с графиком 24/7», — считает Дмитрий Шабанов, руководитель направления аудиовизуальных комплексов компании «Крок».

Аудиовизуальную инфраструктуру КИС СОЮ признали лучшим решением для госсектора

Премия ProIntegration Awards призвана сформировать высокие стандарты качества комплексных решений при реализации проектов, определить лидеров индустрии и привлечь на рынок новых потенциальных заказчиков. В 2017 г. за получение высшей награды в 12 номинациях соревновались 16 компаний — системных интеграторов и инсталляторов из России и стран СНГ, представивших на рассмотрение жюри 32 реализованных проекта. В состав профессионального жюри вошли эксперты в области аудио и видео, ИТ, систем автоматизации, представители специализированных СМИ.

КИС СОЮ упростила столичное судопроизводство

В 24 районных судах Москвы «Крок» внедрил систему видеоконференцсвязи и видеофиксации судебных заседаний, установил более тысячи единиц оборудования — микрофонов и видеокамер, разместил более двухсот информационных киосков при входе в залы судебных заседаний. Внедрение современных аудио- и видеотехнологий позволило повысить эффективность работы судебной системы для граждан, обеспечить быстрое дистанционное взаимодействие судов и участников судопроизводства на всех уровнях судебной системы, а также сократить издержки самого процесса судопроизводства.

«Глобальный переход на информационные технологии, реализованный совместно с «Крок», позволил нам осуществлять работу на качественно новом уровне. Благодаря цифровизации, которая имеет высокое социальное значение, московская судебная системы стала доступнее и удобнее для граждан, а судебные процессы — прозрачнее и эффективнее. Не удивительно, что проект Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции, частью которого является создание аудиовизуальной инфраструктуры, привлекает такое большое внимание со стороны общественности», — отметил Дмитрий Фомин, заместитель председателя Мосгорсуда.

Благодаря аудио- и видеопротоколированию гражданам — участникам судебного процесса — стали доступны видеозаписи судебных заседаний. Ознакомиться с ними можно в «Личном кабинете» на едином портале московской судебной системы. При этом у работников судов появилась возможность быстро сверить протокол с видеозаписью заседания. Это привело к ускорению процесса подготовки протоколов до одного дня, а также резкому сокращению случаев оспаривания протоколов участниками судебного разбирательства.

Сократить издержки в процессе судопроизводства позволили дистанционные коммуникации посредством видеоконференцсвязи. Отпала необходимость частого этапирования заключенных из СИЗО в суды и обратно. Теперь сеанс видеоконференцсвязи заключенных с судами осуществляется непосредственно из учреждений Федеральной службы исполнения наказаний Москвы. Также технологии обеспечили заключенным возможность оперативно получать адвокатские консультации удаленно. Записи сеансов фиксируются и хранятся в высоконадежном едином центре обработки данных в Московском городском суде.