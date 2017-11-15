Аудио- и видеосистемы московских судов признаны лучшим решением в госсекторе
Компания «Крок» стала победителем VIII национальной премии ProIntegration Awards в номинации «Лучшее решение для государственного сектора». Организаторы престижной награды отметили масштабный проект по созданию аудиовизуальной инфраструктуры судов общей юрисдикции, реализованный в рамках КИС СОЮ.
Решения «Крока» для КИС СОЮ получили несколько наград
Проект компании «Крок» по созданию аудиовизуальной инфраструктуры судов общей юрисдикции Москвы стал победителем VIII национальной премии ProIntegration Awards в номинации «Лучшее решение для государственного сектора». Ранее эта же подсистема победила в конкурсе «Лучший проект 2017 года. Успех видеотехнологий», организованном «Журналом сетевых решений/LAN».
«Очередная награда, которую получил проект Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции Москвы, говорит о том, что мы делаем правильное и несомненно общественно полезное дело. Особенно приятно отметить, что модуль публикации видеозаписей судебных заседаний, необходимый для просмотра записей участниками дел — это собственная разработка «Крок», — отметила Татьяна Толстова, заместитель генерального директора компании «Крок».
«Проект по созданию аудиовизуальной инфраструктуры судов общей юрисдикции г. Москвы — сложный, объемный и одновременно интересный в технологическом и организационном плане. Он потребовал не только внедрения целого ряда ИТ-систем в телеком-инфраструктуру заказчика, но и их интеграции с критичными внутренними бизнес-процессами заказчика. За этим проектом стоит колоссальный труд специалистов «Крок» и Мосгорсуда длиною в два года и с графиком 24/7», — считает Дмитрий Шабанов, руководитель направления аудиовизуальных комплексов компании «Крок».
Премия ProIntegration Awards призвана сформировать высокие стандарты качества комплексных решений при реализации проектов, определить лидеров индустрии и привлечь на рынок новых потенциальных заказчиков. В 2017 г. за получение высшей награды в 12 номинациях соревновались 16 компаний — системных интеграторов и инсталляторов из России и стран СНГ, представивших на рассмотрение жюри 32 реализованных проекта. В состав профессионального жюри вошли эксперты в области аудио и видео, ИТ, систем автоматизации, представители специализированных СМИ.
КИС СОЮ упростила столичное судопроизводство
В 24 районных судах Москвы «Крок» внедрил систему видеоконференцсвязи и видеофиксации судебных заседаний, установил более тысячи единиц оборудования — микрофонов и видеокамер, разместил более двухсот информационных киосков при входе в залы судебных заседаний. Внедрение современных аудио- и видеотехнологий позволило повысить эффективность работы судебной системы для граждан, обеспечить быстрое дистанционное взаимодействие судов и участников судопроизводства на всех уровнях судебной системы, а также сократить издержки самого процесса судопроизводства.
«Глобальный переход на информационные технологии, реализованный совместно с «Крок», позволил нам осуществлять работу на качественно новом уровне. Благодаря цифровизации, которая имеет высокое социальное значение, московская судебная системы стала доступнее и удобнее для граждан, а судебные процессы — прозрачнее и эффективнее. Не удивительно, что проект Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции, частью которого является создание аудиовизуальной инфраструктуры, привлекает такое большое внимание со стороны общественности», — отметил Дмитрий Фомин, заместитель председателя Мосгорсуда.
Благодаря аудио- и видеопротоколированию гражданам — участникам судебного процесса — стали доступны видеозаписи судебных заседаний. Ознакомиться с ними можно в «Личном кабинете» на едином портале московской судебной системы. При этом у работников судов появилась возможность быстро сверить протокол с видеозаписью заседания. Это привело к ускорению процесса подготовки протоколов до одного дня, а также резкому сокращению случаев оспаривания протоколов участниками судебного разбирательства.
Сократить издержки в процессе судопроизводства позволили дистанционные коммуникации посредством видеоконференцсвязи. Отпала необходимость частого этапирования заключенных из СИЗО в суды и обратно. Теперь сеанс видеоконференцсвязи заключенных с судами осуществляется непосредственно из учреждений Федеральной службы исполнения наказаний Москвы. Также технологии обеспечили заключенным возможность оперативно получать адвокатские консультации удаленно. Записи сеансов фиксируются и хранятся в высоконадежном едином центре обработки данных в Московском городском суде.