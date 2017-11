Skype запускает аккаунты нового типа

Skype для репетиторов

В Skype появится специализированный тип аккаунта — Skype Professional Account — для людей, которые используют этот мессенджер для индивидуального предпринимательства: удаленного репетиторства, проведения мастер-классов, консалтинга, инструктажа и пр.

Новый тип аккаунтов объединит в себе классические опции непосредственного общения с календарем, почтой и платежной системой.

В дополнение к этому в аккаунте будет предусмотрено создание расширенного профиля его владельца с подробной информацией о его услугах, что, по сути, станет самостоятельным микросайтом.

Пользователи нового типа аккаунта смогут импортировать в него весь контакт-лист из своей учетной записи, в то время как для его оппонентов при общении с ним через его новый аккаунт не произойдет никаких изменений.

Новый тип аккаунта Skype «все в одном»

На данный момент в официальном блоге Skype говорится, что новый тип аккаунта изначально рассчитан только на десктопную версию мессенджера. В тестовом режиме новый сервис планируется запустить в США. Как минимум во время этого периода он будет бесплатным. Воспользоваться им сможет ограниченное число энтузиастов. Для этого им потребуется заполнить анкету в своей учетной записи.

Недавние изменения в судьбе Skype

Отметим, что данный анонс фактически происходит на фоне недавнего сообщения владельца мессенджера — компании Microsof, которая в конце сентября 2017 г. объявила о том, что намерена заменить корпоративный мессенджер Skype for Business другим сервисом для бизнес-коммуникации — Microsoft Teams, запущенным менее года назад.

Skype for Business был создан в 2015 г. на основе предыдущего корпоративного мессенджера Microsoft — Lync. Запуск Microsoft Teams сам по себе являлся признаком того, что Skype for Business осталось жить недолго, писало в сентябре издание The Verge. В настоящий момент Teams уже может использовать большую часть его функциональности.