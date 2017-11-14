Москвич создал защищенный смартфон на Python за $30

Российский разработчик собрал смартфон на основе макетной платы MicroPython и написал для него ПО на этом языке. Смартфон имеет всю базовую функциональность, необходимую для совершения звонков и обмена SMS-сообщениями.

Смартфон на MicroPython

Разработчик Алексей Палажченко в домашних условиях собрал смартфон и написал для него софт на языке Python. Новинка получила название UPyPhone, информацию о ней и исходные коды прошивки устройства автор выложил на ресурсе GitHub. Поскольку в телефоне используется ПО собственной разработки и широко доступные компоненты, он может похвастаться повышенным уровнем безопасности — производитель не предусмотрел в нем следящих механизмов.

Палажченко живет в Москве. О себе он сообщает, что в прошлом работал в Microsoft и Skype.

Функциональность смартфона дает возможность совершать голосовые звонки и обмениваться SMS. Устройство рассчитано на работу со стандартом связи GSM. Софт для UPyPhone написан на MicroPython — реализации Python 3 для встроенных систем с небольшим объемом памяти, типа микроконтроллеров, появившейся в 2014 г.

Аппаратная часть смартфона состоит из макетной платы MicroPython pyboard, которую можно приобрести в онлайн-магазине MicroPython Store в различных вариациях по цене примерно от $19 до $34. Помимо платы был использован цветной сенсорный экран LCD160CR, который там же стоит около $29, и GSM-модуль SIM800L, который можно купить на сайте Amazon за $8. GSM-модуль SIM800L рискует оказаться слабым местом UPyPhone, поскольку в нем могут присутствовать закладки, пишет ресурс Liberatum.ru.

Возможности UPyPhone

На рабочем столе UPyPhone отображается уровень сигнала сотовой сети и уровень заряда аккумулятора. Также на экране присутствует указание, в какой сети зарегистрирован телефон. Кроме того, отображается дата и время — их не нужно устанавливать, они автоматически задаются сетью.

Московский разработчик Алексей Палажченко

Слева на рабочем столе находится кнопка «Позвонить», нажатие на которую открывает панель набора номера. Расположенная справа кнопка «SMS» также открывает сперва панель набора номера, а потом дает возможность отправить на набранный номер текстовое сообщение. Ниже расположены кнопки «Контакты», «Сообщения» и «Настройки». Если у пользователя есть непрочитанных входящие сообщения, кнопка «Сообщения» меняет цвет с синего на зеленый, а на экране появляется дополнительный индикатор с указанием количества поступивших SMS.

Панель набора номера содержит цифровую клавиатуру и три кнопки, позволяющие совершить звонок, удалить последний набранный символ и вернуться к рабочему столу. Уже начатый звонок также можно прервать специальной кнопкой.

Смартфон UPyPhone — вид спереди и сзади

Начать звонок или отправить сообщение можно также из телефонной книги, нажав соответствующую кнопку, а потом нажав на имя контакта. Входящие сообщения сохраняются в модуле SIM800L. При их просмотре передвигаться по тексту можно с помощью клавиш «+» и «-», есть также кнопка для удаления прочитанного сообщения. Клавиатура для набора SMS позволяет переключаться с букв английского алфавита на цифры и другие необходимые символы.

Настройки и спящий режим

В «Настройках» пользователь может отрегулировать яркость экрана и громкость динамика. Там же находится индикатор состояния памяти MicroPython pyboard. При нынешнем состоянии программного кода смартфона свободное место в памяти не превышает 50 КБ. Здесь же есть кнопка запроса состояния счета абонента.

Рабочий стол UPyPhone с новыми сообщениями и экран входящего звонка

Если пользователь не касается экрана в течение 30 секунд, устройство переключается в спящий режим. Энергопотребление при этом снижается с 80 мА до 5 мА. Телефон выходит из спящего режима автоматически при получении входящего звонка или сообщения, а также нажатия клавиши «Проснуться».

Другие защищенные смартфоны

В ноябре 2016 г. компания Tor Project объявила о создании прототипа собственного Android-смартфона, оснащенного продвинутыми средствами кибербезопасности. Прототип получил название Mission Improbable. В качестве аппаратной части прототипа были взяты в готовом виде смартфоны Google Nexus и Pixel, изменения претерпело только ПО. Устройство работает под ОС Copperhead — защищенной версией Android, поддерживающей верифицированную загрузку и созданной для смартфонов Nexus и Pixel.

В целях защиты приватности на прототипе Mission Improbable установлен OrWall — фаервол, который направляет трафик через сеть Tor и блокирует любой другой трафик. Также OrWall дает пользователю возможность самому решать, трафик каких приложений направлять через Tor, а какой пустить обычным путем

В сентябре CNews писал, что компания Purism и некоммерческое сообщество разработчиков KDE договорились создать смартфон под управлением GNU/Linux, полностью свободным ПО и повышенными мерами безопасности. На проект нужно $1,5 млн, из них методом краудфандинга на тот момент было собрано $322 тыс. Вместо GNOME, не подходящего для смартфонов, будет использован рабочий стол Plasma Mobile.