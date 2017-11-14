Главным ИТ-шником «Ростелекома» стал выходец из проблемного банка «Открытие»

Покинувший санированный банк «Открытие» Кирилл Меньшов получил назначение на пост вице-президента по ИТ в «Ростелекоме». Косвенно его приход в операторе связывают с участием компании в госпрограмме «Цифровая экономика».

Новый главный по ИТ в «Ростелекоме»

Вице-президентом по ИТ «Ростелекома» назначен Кирилл Меньшов — выходец из проблемного банка «Открытие». В новой должности он будет отвечать за построение и развитие ИТ-экосистемы, обеспечивающей предоставление существующих и внедрение новых цифровых сервисов оператора.

В пресс-службе «Ростелекома» сообщили CNews, что ранее пост вице-президента по ИТ в компании занимал Алексей Телятников, получивший это назначение в августе 2016 г. По данным пресс-службы, Телятников сейчас находится в отпуске до середины декабря 2017 г., а затем «возвращается в финансовый сектор».

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский косвенно связывает приход в компанию Меньшова с участием оператора в реализации федеральной программы «Цифровая экономика». «Мы усиливаем ИТ-команду: в нее войдут как профессионалы из нашей компании, так и лучшие специалисты из других сегментов, которые имеют успешный опыт автоматизации процессов и создания цифровых сервисов», — отметил он.

Кирилл Меньшов перешел из «Открытия» в «Ростелеком»

О том, что Меньшов с группой ИТ-менеджеров покидает банк «Открытие», стало известно в начале ноября 2017 г. В этой организации Меньшов начал работу в 2013 г. в качестве заместителя ИТ-директора, а в мае 2015 г. занял пост ИТ-директора. В зону его ответственности входила ИТ-интеграция в банках группы и цифровое предоставление услуг.

Напомним, 29 августа 2017 г. Центробанк ввел в «Открытии» временную администрацию — в связи с тяжелой финансовой ситуацией в банке его было решено подвергнуть санации за счет Фонда консолидации банковского сектора.

Трудовая биография Кирилла Меньшова

Кирилл Меньшов имеет диплом Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана по специальности «Робототехника», который он получил в 2002 г. В 2006 г. он также закончил Государственный университет управления по специальности «Управление персоналом». В 2009 г. ему было присвоено звание магистра делового администрирования в Московской международной высшей школе бизнеса.

В 2003 г. Меньшов начал работу в компании Cboss, куда поступил в качестве инженера. В 2008-2010 гг. работал там же руководителем направления по предоставлению услуг операторам связи, отвечал за проведение консультаций и интеграцию.

В 2010 г. Меньшов поступил на работу в ИТ-подразделение оператора Yota. В 2012 г. был назначен заместителем директора подразделения, директором по развитию и программному управлению. Занимался организацией и предоставлением услуг по передаче данных.