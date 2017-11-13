Рынок мобильных виртуальных операторов вырастет до $75,25 млрд

Глобальный рынок MVNO, по мнению аналитиков Transparency Market Research, будет расти до 2023 г. на 7,4% ежегодно и достигнет объема $75,25 млрд. Основная причина быстрого роста рынка MVNO – выгодные условия сразу для нескольких сторон. В частности, для крупных телекоммуникационных компаний, которым мобильные виртуальные операторы связи помогают использовать коммерческий потенциал незанятых частот. MVNO, в свою очередь, имеют возможность зарабатывать на предоставлении услуг связи без необходимости выстраивать сложную и дорогостоящую инфраструктуру.

Большой рынок, быстрый рост

Согласно отчету Transparency Market Research (TMR), глобальный рынок MVNO, который в 2016 г. оценивался в $45,86 млрд, будет ежегодно расти на 7,4% до 2023 г. и достигнет к названному периоду объема $75,25 млрд. Ожидается, что в ближайшие годы спрос на услуги виртуальных операторов мобильной связи будет оставаться высоким, благодаря выгодным ценовым предложениям. «Мы видим, что изменился стиль потребления мобильных и фиксированных услуг связи, - говорит генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников. – Клиент хочет получить набор сервисов из одного источника, а не отдельную услугу мобильной связи. Абоненту более интересны пакетные предложения, которые покупать “оптом” дешевле».

Такой тип бизнеса, как MVNO, может стать новым стандартом в сфере телекоммуникаций и диверсифицировать занятость в этом бизнесе. В частности, традиционные операторы связи продолжат заниматься развитием сети, построением связи новых стандартов и повышением пропускной способности. В это же время непосредственное общение с конечными потребителями возьмут на себя MVNO. Они же будут проводить рекламные кампании и заниматься привлечением новых клиентов.

MVNO может стать новым стандартом в сфере телекоммуникаций и диверсифицировать занятость в этом бизнесе

Таким образом, несмотря на возможное изменение бизнес-моделей основными игроками на рынке по-прежнему останутся крупнейшие телекоммуникационные компании. По мнению Александра Мельникова, MVNO продолжат работать с параметрами существующей инфраструктуры, чтобы предложить абонентам базовые голосовые сервисы и передачи данных в дополнение к основным продуктам и услугам, например, фиксированной связи или виртуальной АТС.

Высокая конкуренция на всех рынках

Рынок MVNO будет развиваться во всех регионах: Северной и Латинской Америках, Западной Европе, Япония и на Ближнем Востоке, в Африка. Однако доминирующим регионами могут стать Индия и Китай, где наибольшее количество абонентов сотовой связи. При этом Европа, которая является нынешним лидером рынка, сохранит свои позиции в последующие годы благодаря растущей поддержке со стороны правительств и заинтересованных региональных органов в различных европейских странах.

Главной тенденцией является возрастающая конкуренция. Свободные частоты одного поставщика телекоммуникационных услуг могут использоваться сразу несколькими MVNO. Каждый из операторов будет для поддержания роста привлекать клиентов за счет новых предложений, расширения предоставляемых услуг и, разумеется, ценовой конкуренции. Насыщение рынка может замедлить рост абонентской базы, однако предоставление новых услуг может обеспечивать рост дохода на одного абонента.

В России развитие MVNO будет зависеть в том числе от желания операторов связи модернизировать сеть. Пока в мире больше половины сетей работают в стандарте 2G, и абоненты не спешат доплачивать за высокую скорость. На данном этапе российские операторы связи не торопятся развивать сеть стандарта 5G. «Как нам известно, - поясняет генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников, - некоторые из них еще вернули инвестиции в 3G/4G сети. Если операторы все же решат инвестировать в 5G, то у виртуальных операторов мобильной связи появится возможность расширить спектр услуги принести их в новые ниши».

