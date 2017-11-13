Официально: Россияне обязаны платить налог с биткоинов

В письменном разъяснении по вопросу действия налогового законодательства Минфин подтвердил, что физические лица должны платить НДФЛ с криптовалютного дохода, как с любого другого. Налогоплательщик самостоятельно рассчитывает сумму такого налога и вписывает его в налоговую декларацию.

Заявление Минфина

Минфин России подтвердил, что операции по покупке и продаже биткоина облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в таком же точно порядке, как любые другие операции, с которых уплачивается этот налог. Министерство ссылается на то, что глава 23 Налогового кодекса России «Налог на доходы физических лиц» не устанавливает какого-либо особого налогообложения для криптовалютных доходов, а значит, на них распространяется общее правило.

Заявление содержится в письменном разъяснении, которое Минфин направил 13 октября 2017 г. в компанию «Консультант плюс», разрабатывающую одноименную справочную систему, в ответ на соответствующий запрос. Напомним, согласно статье 34.2 Налогового кодекса министерство дает налогоплательщикам письменные разъяснения по вопросам применения российского налогового законодательства. Разъяснения были даны Департаментом налогов и таможенной политики.

Минфин также напомнил, что согласно статье 41 налогового кодекса налогооблагаемый доход — это любая экономическая выгода, полученная в денежной или натуральной форме и подлежащая оценке. Как установлено подпунктом 1 пункта 1 и пунктами 2 и 3 статьи 228 Налогового кодекса, если физическое лицо по договору получило вознаграждение от другого физического лица, то оно само рассчитывает сумму налога и уплачивает эту сумму в порядке, предусмотренном статьей 225 Налогового кодекса. Уплата налога фиксируется в налоговой декларации, которая подается в налоговый орган по месту учета.

Налог на майнинг

Ранее CNews писал, что Президент России Владимир Путин утвердил несколько поручений, определивших будущее криптовалют в стране. Согласно одному из них, до 1 июля 2018 г. правительству и Центробанку предстоит узаконить майнинг криптовалют как некоторый вид производства, которое основано на принципах криптографии в среде распределенных реестров. Процесс такого производства будет регламентирован, а организации, занимающиеся им, должны будут соответствовать определенным требованиям. Майнеры должны будут регистрироваться в качестве хозяйствующих субъектов. Кроме того, майнинг будет облагаться налогом.

Минфин сообщил, что физические лица должны платить налог с криптовалютного дохода

Согласно другому поручению, в законодательство предполагается внести изменения, которые отрегулируют механизм первичного предложения монет (ICO), то есть публичного привлечения средств в обычных и цифровых валютах с помощью размещения токенов по аналогии с акциями. Кроме того, в законодательстве появятся определения таких явлений как распределенный реестр, цифровой аккредитив, цифровая закладная, криптовалюта, токен, смарт-контракт, а также других цифровых технологий, используемых в финансовом секторе. Формулироваться эти определения будут с учетом того, что рубль в России является единственным законным платежным средством.

Позиции чиновников

Напомним, ранее министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров сообщал о скором появлении в России собственной облагаемая налогом криптовалюты. Если владелец цифровых монет не раскрывает способ их приобретения, он будет вынужден платить налог в размере 13% при обмене их на обычные рубли, отмечал Никифоров. Такой же процент будет удерживаться с разницы, которую получает пользователь при покупке или продаже крипторубля.

Против использования криптовалют в качестве платежного средства выступает Эльвира Набиуллина, отражая тем самым официальную позицию Центробанка. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает криптовалюты финансовым «пузырем». Минфин выступает за регламентирование деятельности майнеров, полагая что добычей монет должны заниматься только зарегистрированные юрлица или частные предприниматели. Сайты, содержащие инструкции по майнингу или принадлежащие майнерам, Центробанк, Генпрокуратура и Минкомсвязи в разное время предлагали заблокировать.

Статус криптовалют в России

Также недавно стало известно, что одним из положений российского закона о криптовалютах может стать запрет для физлиц покупать монеты на сумму свыше 600 тыс. руб. Пока неясно, должны ли будут покупатели соответствовать каким-то другим требованиям. Власти были намерены организовать IСO по краудфандинговой модели, поскольку IPO как таковые сложно регулировать.

В конце августа CNews писал, что Минфин России собирается ввести запрет на покупку криптовалют частными лицами. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, криптовалюты будут рассматриваться как финансовые активы, и купить их будет можно только через Московскую биржу. Приобрести монеты смогут только квалифицированные инвесторы, их продажа будет контролироваться Росинфомониторингом.