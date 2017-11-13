Главным ИТ-шником Башкирии стал педагог-историк

В республике Башкортостан произошло назначение нового главы Госкомитета по информатизации. Им стал выпускник педагогического университета Расул Таипов.

В Башкортостане новый главный по ИТ

Председателем Государственного комитета Башкортостана по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая республика» назначен Расул Таипов — педагог-историк по образованию. Информация об этом появилась на сайте комитета.

Назначение состоялось 10 ноября 2017 г. после подписания соответствующего указа главы республики Рустэма Хамитова. С 21 октября Таипов работал в роли исполняющего обязанности на этой должности после ухода со своего поста бывшего главного ИТ-шника Башкортостана Рината Шагалина. Федеральные СМИ неоднократно указывали на возможные родственные связи Рината Шагалина с нынешним главой республики, ссылаясь при этом на источники в администрации Башкирии.

Шагалин занимал кресло главного информатизатора с 2014 г. и был назначен управляющим делами главы республики. С 2015 г. его преемник Расул Таипов выступал в роли его заместителя.

Трудовая биография Расула Таипова

По данным «Башинформ», Расул Таипов родился в 1981 г. в Уфе. В 2003 г. окончил Башкирский государственный педагогический университет по специальности «История». Затем стал кандидатом исторических наук.

Новый главный ИТ-шник Башкортостана Расул Таипов

Трудовую деятельность начал в 1999 г. в уфимской школе-интернате № 30, где работал учителем истории и культуры Башкортостана.

В 2004-2015 гг. он работал инспектором научно-методического отдела, менеджером, ведущим менеджером, директором центра аттестации Института современных технологий в образовании, а также занимал пост начальника учебно-методического управления Восточной экономико-юридической гуманитарной академии.

Что такое башкирская «Открытая республика»

Проект «Открытая республика» в Башкортостане призван обеспечить новые формы открытого диалога власти и граждан, выстроить стратегию развития «открытости» региона, объединить в себе ранее начатые проекты по раскрытию информации и взаимодействия с гражданами, говорится на сайте проекта.

«Открытая республика» реализуется в двух направлениях — повышение прозрачности органов власти и развитие электронной демократии. Прозрачность органов власти призвана реализовать предоставление населению подробной информации об их деятельности, в том числе в машиночитаемой форме. Электронная демократия подразумевает создание новых форм взаимодействия общества с государством.