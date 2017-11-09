Начались поставки первых в мире 48-ядерных ARM-процессоров для олаков

Qualcomm объявила начало массовых поставок первых в мире 48-ядерных серверных ARM-процессоров Centriq 2400. Благодаря характеристикам и поддержке Microsoft с ARM-версией Windows Server, новые чипы имеют шансы потеснить Intel на рынке облачных серверов.

ARM-архитектура делает серьезную ставку на облака

Qualcomm Datacenter Technologies (подразделение Qualcomm Incorporated) официально анонсировала начало коммерческих продаж первых в мире серверных процессоров семейства Centriq 2400, выполненных на базе 48 ядер с архитектурой ARMv8.

Чипы Qualcomm Centriq 2400 представляют собой монокристальное решение, где 18 млрд транзисторов размещаются на площади всего 398 кв. мм. Процессоры выпускаются производственным партером Samsung с соблюдением норм 10 нм технологического процесса FinFET.

Qualcomm позиционирует чипы Centriq 2400 для: интернет-серверов с виртуальными машинами HipHop; платформ под базы данных NoSQL (MongoDB, Varnish, Scylladb); облачной оркестрации и автоматизации (Kubernetes, Docker); аналитики данных (Apache Spark); машинного обучения; виртуализации сетевых функций; ускорения обработки видео и изображений; многоядерных решений для автоматизации разработки; высокопроизводительных систем для биоинформатики; нейронных сетей; решений OpenStack; масштабируемых решений SAN с NVMe и других серверных решений.

Впервые Qualcomm объявила о работе над процессорами Centriq 2400 в декабре 2016 г. Весной 2017 г. стало известно, что Microsoft в сотрудничестве с производителями ARM-чипов Qualcomm и Cavium разработала специальную версию операционной системы Windows Server для серверов на архитектуре ARM.

В марте Microsoft в рамках конференции Open Compute Project Summit 2017 впервые объявила об успешном тестировании совместимости Windows Server и 48-ядерного чипа Qualcomm Centriq 2400.

Microsoft намерена использовать ARM-серверы в своем облачном сервисе Azure, что должно привести к сокращению расходов на его за счет энергоэффективности ARM-архитектуры.

Расширение перечня серверного ПО, совместимого с ARM-серверами на новых многоядерных процессорах может в перспективе поставить под угрозу положение Intel как лидера рынка серверов, считают аналитики Bloomberg.

Microsoft планирует использовать ARM-серверы в облачном сервисе Azure

«Сегодняшний анонс является важным достижением и кульминацией более чем 4-летнего периода интенсивных разработок и создания экосистемы, – заявил Ананд Чандрасекер (Anand Chandrasekher), старший вице-президент и генеральный управляющий Qualcomm Datacenter Technologies, Inc. – Мы создали наиболее продвинутый серверный ARM-процессор в мире, который обеспечивает высокую производительность наряду с энергоэффективностью, обеспечивая нашим заказчикам значительную экономию расходов».

Особенности архитектуры

Процессоры Qualcomm Centriq 2400 базируются на использовании 64-битных вычислительных ядер ARM с рабочим названием Falkor и поддержкой команд ARMv8. Каждый процессор семейства Qualcomm Centriq 2400 может содержать до 48 ядер с максимальной тактовой частотой до 2,6 ГГц.

Архитектура Qualcomm Centriq 2400

Каждая пара ядер обеспечена отдельным распределенным кешем L2 объемом 512 КБ, объем распределенной кэш-памяти L3 у Centriq 2400 достигает 60 МБ. Все ядра объединены двунаправленной сегментированной кольцевой шиной обмена данными с агрегированной производительностью до 250 ГБ/с.

Процессор Qualcomm Centriq 2400 оснащен интегрированным 6-канальным контроллером оперативной памяти с поддержкой двух модулей DDR4-2667 МГц с коррекцией ошибок (ECC) на канал, суммарно до 768 ГБ памяти DDR4 на процессор. Чип имеет интегрированный контроллер с поддержкой до 32 линий PCIe Gen3, шести портов PCIe, интерфейсов SATA, USB и пр.

Программная экосистема для серверов на базе Centriq 2400

Процессор Qualcomm Centriq 2400 также поддерживает гипервизоры для виртуализации, а также технологию ARM TrustZone для создания защищенного вычислительного окружения.

Сравнение Qualcomm Centriq 2460 и Intel Xeon Platinum 8160

Согласно официальной информации Qualcomm, чип Centriq 2400 достигает максимальной производительности при энергопотреблении менее 120 Вт. Согласно внутренним тестам Qualcomm, производительность 48-ядерного процессора Qualcomm Centriq 2460 обеспечивает 4-кратный выигрыш по производительности на каждый затраченный доллар, и на 45% большую производительность на ватт по сравнению с флагманским серверным процессором Intel Xeon Platinum 818 на архитектуре Skylake.

О цене и перспективах

Цена флагманского 48-ядерного процессора Qualcomm Centriq 2460 в оптовых партиях заявлена на уровне $1995, поставки первых партий заказчикам уже начались.

Внешний вид чипа Qualcomm Centriq 2400 и пластины с ними

В рамках сегодняшней презентации новой платформы, проходившей в Сан Диего, Калифорния, готовые решения и прототипы серверов на чипах Qualcomm Centriq 2400 показали такие провайдеры облачных услуг и технологические компании, как Alibaba, LinkedIn, Cloudflare, American Megatrends Inc., ARM, Cadence Design Systems, Canonical, Chelsio Communications, Excelero, Hewlett Packard Enterprise, Illumina, MariaDB, Mellanox, Microsoft Azure, MongoDB, Netronome, Packet, Red Hat, ScyllaDB, 6WIND, Samsung, Solarflare, Smartcore, SUSE, Synopsys, Uber и Xilinx.