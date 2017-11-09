ФСБ арестовала главу московского «умного транспорта»

Глава ФГУП «Свэко», выигравшего конкурс на обслуживание и ремонт интеллектуальной транспортной системы Москвы, арестован по подозрению в хищении средств по этому контракту. Стоимость подряда составляет 3,9 млрд руб.

Арест Олега Филиппова

Гендиректор ФГУП «Свэко» Федеральной службы охраны (ФСО) Олег Филиппов задержан Федеральной службой безопасности (ФСБ) по подозрению в хищение средств, которые ФГУП получило от правительства Москвы. Об этом сообщил новостной ресурс «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Средства были выделены властями для обслуживания и ремонта интеллектуальной транспортной системы (ИТС) города, сумма контракта составляет 3,9 млрд руб. Филиппов был задержан по результатам обыска на предприятии и взят под арест на два месяца. Неизвестно, какая именно сумма предположительно была им похищена.

По данным «Росбалта», дело против руководства ФГУП «Свэко» было возбуждено около трех недель назад. Основанием послужила часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России, которая предусматривает наказание за хищение, совершенное мошенническим образом и в особо крупном размере.

Победа в конкурсе

В 2016 г. ФГУП «Свэко» стало победителем конкурса Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, обойдя «Ростелеком». По условиям конкурса ФГУП получило право в течение двух лет обеспечивать функционирование интеллектуальной транспортной системы, в состав которой входят 3300 детекторов загруженности дорог, 2254 светофоров, 166 информационных табло и 2059 видеокамер. ИТС была создана компанией «Ситроникс», дочерним предприятием АФК «Система», выигравшим подряд на строительство в 2011 г.

Средства, выделенные правительством Москвы на обслуживание интеллектуальной транспортной системы, были похищены подрядчиком

Конкурс на обслуживание и ремонт ИТС был объявлен в апреле 2016 г. Стартовая цена контракта составляла 4,02 млрд руб. «Свэко» предложило выполнить работы за 3,88 млрд руб., «Ростелеком» — за 3,62 млрд руб. В конкурсе также участвовала телекоммуникационная компания «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), предложение которой составило 3,92 млрд руб., наряду с компаниями «Интелин» и «Интеллектуальные системы будущего», которые были согласны выполнить работы за 0,8 млрд руб. и 4 млрд руб. соответственно.

Помимо этого конкурса на счету «Свэко» есть и другие выигранные подряды. По данным «СПАРК-Интерфакс», ФГУП стало победителем 15 конкурсов из 16, в которых участвовало в 2015 г. В их число вошли конкурс Пенсионного фонда России, по итогам которого «Свэко» получило право оказывать объектам фонда услуги передачи данных и предоставления онлайн-доступа, и конкурс Московского метрополитена на создание системы интеллектуального видеонаблюдения. В первом из указанных конкурсов имел место пересчет баллов по просьбе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), во втором ФГУП было единственным участником.