Facebook попросил пользователей поделиться своими фото с «обнаженкой»

Facebook предложил свой метод для борьбы с так называемой revenge porn. В порядке профилактики этого явления его потенциальным жертвам предлагается самостоятельно загружать на серверы Facebook свои «обнаженные» фотографии.

Против мести «обнаженкой»

Facebook пытается бороться с распространившимся в последние годы revenge porn - формой интернет-травли, когда в общий доступ в Сети выгружаются интимные фотографии жертвы как правило в порядке мести.

Сценарий подобных инцидентов обычно выглядит одинаково: бывшие партнеры, разозленные разрывом отношений, публикуют в Сети интимные фото своих прежних возлюбленных - естественно без ведома и согласия последних. Это явление уже достаточно широко распространилось, чтобы крупные социальные сети пытались искать сугубо автоматические способы бороться с ним.

В апреле 2017 г. Facebook добавил специальную функцию, позволяющую жертвам травли отмечать выложенные без спросу снимки как revenge porn. После этого система высчитывает хэш этого снимка, а затем удаляет саму фотографию со своих серверов и блокирует любые попытки загрузить ее заново, используя полученные хэши для сравнения. Сами эти хэши хранятся в специализированной базе.

Бей врага его же оружием

Теперь предлагается пойти еще дальше: потенциальным жертвам, опасающимся, что их «бывшие» могут опубликовать компромат в социальных сетях, предлагается самим предоставить свои «голые» фотографии для профилактического формирования хэшей, с помощью которых затем будет блокироваться загрузка аналогичных фото на серверы соцсети.

В порядке защиты от revenge porn пользователям Facebook

предложили самим сдать свое «домашнее порно»

Согласно описанию процесса, потенциальным жертвам предлагается через Facebook Messenger отправить на собственный аккаунт в Facebook копию компрометирующего снимка и отметить его как revenge porn. Больше этот снимок загрузить не сможет никто ни на Facebook, ни в Instagram, ни в Messenger.

«Это выглядит очень странно и неоднозначно, но, по большому счету, подобный подход кажется вполне жизнеспособным, при условии, что описание процесса соответствует действительности, - считает Валерий Тюхменев, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Серверы Facebook не будут хранить сами снимки, только их хэши, так что нарушения тайны личной информации не произойдет. Другое дело, что эффективность этих мер во многом зависит от того, поддержат ли эту инициативу другие социальные сети и фотохостинги, и готова ли сеть Facebook делиться с ними своей базой хэшей. Без этого ничто не помешает потенциальным злоумышленникам загружать компрометирующие фотографии на сторонние сервисы и публиковать ссылки на них в Facebook».

На данный момент известно, что инициатива Facebook проходит тестирование в четырех странах мира, одной из которых является Австралия. Где еще проходят испытания, пока неизвестно. Google запустил собственную программу борьбы с revenge porn в результатах поиска еще в 2015 г.