Рассекречены первые подробности об iPhone 2018 года

В 2018 г. Apple выпустит фактически один iPhone, но в двух размерах. Он будет заключен в корпус из нержавеющей стали, экран будет выполнен по технологии OLED. Вопреки ожиданиям пользователей, камера TrueDepth будет только на лицевой стороне.

Новый прогноз Куо

В 2018 г. компания Apple выпустит два новых iPhone с OLED-дисплеями и в корпусах из нержавеющей стали. Такого мнения придерживается аналитик инвестиционной компании KGI Securities Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo), известный своими прогнозами относительно продукции Apple, поскольку он имеет дело с цепочкой поставок компании в Азии.

Корпус последней модели iPhone X получил металлическую рамку по периметру дисплея. В общей сложности количество металлических элементов достигает четырех. Куо уверен, что в следующих моделях количество металлических частей увеличится. При этом корпус будет специально модифицирован для лучшей передачи данных.

Другие прогнозы

Помимо этого, Куо сделал еще несколько предположений относительно характеристик и внешнего вида следующих iPhone. По его мнению, технология идентификации пользователя по отпечатку пальца Touch ID будет во всех новых моделях заменена распознаванием лица Face ID. Это изменение может коснуться и iPad Pro.

Система камер TrueDepth, которая и производит распознавание лица пользователя, не будет продублирована на тыловой стороне устройства, полагает Куо. Напомним, система состоит из селфи-камеры с разрешением 7 МП, инфракрасной камеры, проектора точек и инфракрасного проектора. Эта же система делает возможным создание анимированных эмодзи Animoji. Куо специально уточняет, что в 2018 г. у основной камеры нового iPhone не планируется возможностей по распознаванию трехмерных объектов, несмотря на то, что потребители этого ожидают.

Следующие две модели iPhone получат нержавеющие корпуса

Также, по данным Куо, модель iPhone в следующем году будет представлена фактически одна, но в двух вариантах диагонали экрана.

Производство iPhone X

Предзаказы на iPhone X, флагманский iPhone этого года, стартовали 27 октября, а продажа устройств в магазинах началась 3 ноября — в 57 странах одновременно. По данным той же KGI, перед началом продаж Apple успела получить с фабрик достаточно небольшое количество аппаратов, порядка 2-3 млн, поэтому новинка обещает быть дефицитом. Куо полагает, что в течение всего IV кв. 2017 г. компания сможет поставить на рынок не более 25-30 млн iPhone X.

Одним из факторов, затрудняющих производство iPhone X, является дефицит компонентов — антенных плат, поставщика которых пришлось сменить, потому что прежний не справлялся с поставленными задачами, и широкоугольных модулей для камер. Еще одной производственной проблемой стало неточной распознавание лиц системой Face ID.

Что умеет iPhone X

Напомним, недавно Apple представила три новых модели iPhone. iPhone 8 и iPhone 8 Plus получили современный стеклянный корпус, но при этом практически полностью унаследовали дизайн iPhone 7. Диагональ экрана iPhone 8 составляет классические 4,7 дюйма, а iPhone 8 Plus имеет 5,5-дюймовый экран. Оба аппарата получили такой же A11 64-битный процессор A11 с архитектурой Bionic, нейронной системой и встроенным сопроцессором движения М11, как и флагманский iPhone X.

Юбилейный iPhone X заключен в стеклянный корпус со стальным каркасом. Он получил 5,8-дюймовый OLED-дисплей Super Retina с разрешением 2436х1125 пикселей, поддержкой HDR и технологией True Tone. Контрастность экрана составляет 1 000 000:1, яркость до 625 нит.

Экран занимает практически всю лицевую панель смартфона, в верхней части есть небольшая выемка для динамика, фронтальной камеры и сенсоров. Это первый смартфон Apple, полностью лишенный кнопки на лицевой панели. Смартфон выводится из режима сна нажатием на экран, разблокировку можно произвести свайпом вверх. Этот же жест применяется взамен нажатия кнопки Home.

iPhone X оснащен сдвоенной основной камерой с новыми вертикально расположенными 12 МП сенсорами с оптической стабилизацией каждого, которые, по данным компании, улавливают на 83% больше света, и 7 МП фронтальной камерой. Широкоугольный объектив имеет диафрагму ƒ/1.8, телеобъектив ƒ/2.4, есть оптический зум и 10-кратный цифровой зум. Функция Portrait Lightning позволяет изменять освещение сцены в портретном режиме.

iPhone X, как и обе модели семейства iPhone 8, впервые поддерживает дополненную реальность. Работа с AR-технологиями иллюстрируется, например, тем, что смартфон можно навести на ночное небо, и iPhone автоматически выведет на экран карту расположения созвездий.