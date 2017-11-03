WhatsApp не работает по всему миру

Мессенджер WhatsApp не работает в ряде стран — пользователи не могут получить или отправить сообщение. Как только пользователь заходит в чат, он видит постоянное сообщение «Подключение...», которое так и не сменяется статусом готовности к работе.

Сбой WhatsApp

Мессенджер WhatsApp испытывает глобальный сбой в работе. Пользователи не могут получать и отправлять сообщения — по-видимому, из-за проблем с серверами, предполагает издание. При этом внешне мессенджер выглядит вполне работоспособным — пользователи могут без проблем загрузить список контактов и предшествующую переписку в чате.

Но как только пользователь заходит в чат, он видит постоянное сообщение «Подключение...», которое так и не сменяется статусом готовности к работе. Закрытие и повторное открытие приложения не помогает — сообщение появляется вновь. WhatsApp Web — клиент мессенджера для ПК — испытывает те же трудности.

Сайт Down Detector, отслеживающий работоспособность приложений, также показывает наличие проблем с WhatsApp. По данным сайта, около 60% пользователей мессенджера испытывают проблемы с подключением, 25% — с отправкой и получением сообщений, а 14% вообще не могут войти в систему. Проблемы начались около 8:00 по Гринвичу, сообщает ресурс.

География сбоя

Основными очагами сбоя стали Восточная Европа и Азия. Из США поступает относительно немного жалоб, но это может быть связано с тем, что в американских часовых поясах большинство пользователей еще спит, пишет Independent.

Мессенджер WhatsApp испытывает глобальный сбой

Express сообщает, что в одной только Великобритании на сбой пожаловалось более 3 тыс. пользователей. Жалобы также поступают из Италии, Саудовской Аравии, Филиппин, Германии, Индии и Шри-Ланки. Индийские издания вроде Outlook India и Indian Express сообщают, что в их стране мессенджер уже начал работать нормально.

Действия компании

В отличие от соцсети Facebook, которой принадлежит WhatsApp, и многих других соцсетей и мессенджеров, WhatsApp не ведет страницу в интернете, где сообщает пользователям, что приложение не работает. У мессенджеров есть аккаунт в соцсети Twitter, где также можно сообщить о проблеме, но последняя публикация на этой странице датируется 2014 г.

Это далеко не первый раз, когда WhatsApp испытывает сбой — на самом деле, это практически ежемесячное явление, отмечает Independent. Обычно компания разрешает ситуацию быстро, но иногда это занимает несколько часов.