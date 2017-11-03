Смартфоны Google Pixel 2 с эталонным Android поставляются вообще без ОС

Некоторые из смартфонов Google Pixel 2 XL, представленных в начале октября, приходят покупателям без ОС. Компания соглашается заменить устройства. Это не первый дефект, обнаруженный в Pixel 2 с момента выпуска.

Без ОС

Google поставляет покупателям смартфона Pixel 2 XL устройства, на которых не установлена ОС. Пользователи массово жалуются на проблему на ресурсе Reddit. На экране купленных ими «пустых» Pixel 2 XL отображается надпись «Невозможно найти рабочую операционную систему. Устройство не начнет работу. Пройдите по этой ссылке на другом устройстве: g.co/ABH».

Ссылка ведет на страницу, где перечислены проблемы, которые могут возникнуть у Android во время первого включения устройства. Всего на странице описано три случая: «Загруженная операционная система отличается от исходной», «Не удается произвести проверку безопасности» и «Операционная система повреждена. Она представляет угрозу безопасности устройства и может работать со сбоями».

Однако ни один из этих вариантов не совпадает с надписью на экране «пустых» Pixel 2 XL, поэтому инструкции в итоге оказываются бесполезными, отмечает ресурс The Verge. Пострадавшим покупателям издание советует отправить покупку обратно Google и надеяться, что замена придет с установленной ОС. Напомним, производитель позиционирует серию Pixel как «эталонные» смартфоны, поскольку на них установлен «чистый» Android — такой, каким его задумывала Google.

Реакция компании

Пользователь Reddit, обратившийся в Google, сообщает, что ему пришлось провести около часа в телефонных разговорах с двумя представителями службы клиентской поддержки, прежде чем они решили выслать устройство на замену. Некоторые пользователи высказывают предположение, что вина лежит на непосредственном производителе смартфонов — компании LG.

Google Pixel 2 XL сообщает пользователю об отсутствии рабочей ОС

Один из пользователей сообщает, что заказал два Pixel 2 XL, себе и жене, и один оказался без ОС, а другой имел артефакты на дисплее. Компания согласилась заменить устройства и предоставила супругам дополнительно $35, которые можно потратить в магазине приложений Google Play Store. Пользователи жаловались и на другие недостатки доставленных смартфонов, в частности, на отсутствие аксессуаров.

Проблемы Pixel 2

Это не первый случай, когда пользователи жалуются на проблемы с новыми Pixel 2. Ранее владельцы устройств жаловались на плохое качество экрана — изображение было «зернистым» и искажалось, если смотреть на него под углом. Позже покупатели заговорили об эффекте так называемого «выгорания» экрана — на дисплее сохранялись следы кнопок управления и значков уведомлений, когда телефон не должен был их отображать. Подобный эффект может проявиться у смартфона после длительной эксплуатации, однако некоторые Pixel 2 демонстрируют его уже через несколько дней.

Кроме того, пользователи жаловались на странные щелкающие или перманентные высокочастотные звуки, которые издают Pixel 2. Компания сообщила, что устранит недостаток с помощью программного обновления. Одновременно пользователи обнаружили на экране смартфона «скрытую кнопку» — нажатие на правый нижний угол экрана открывало меню. Компания сообщила, что никаких «пасхальных» кнопок в устройстве не предусмотрено, и что этот дефект тоже будет исправлен в обновлении.

Google Pixel 2

Смартфон Google Pixel 2 был представлен компанией в начале октября. Базовая модель Pixel 2 с 5-дюймовым AMOLED экраном разрешением Full HD (1920 × 1080 пикселей) несколько отличается от дизайна своего предшественника первого поколения, в том числе достаточно широкими для современных флагманов рамками вокруг дисплея.

Старшая модель Pixel 2 XL, напротив, получила крупный, почти безрамочный 6-дюймовый экран на матрице P-OLED с разрешением 2880 × 1440 точек и соотношением сторон 18:9 (у предшественника был 5,5-дюймовый дисплей).

В остальном характеристики обеих моделей почти идентичны, включая защитное стекло Gorilla Glass 5, флагманский мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ постоянной, отсутствие слота для карт microSD, защиту от воды по стандарту IP67, встроенные фронтальные стереодинамики и отсутствие традиционного 3,5 мм разъема для проводных наушников.

Оба смартфона Pixel 2 получили по одной основной 12 МП камере с одним f/1,8 объективом и оптической стабилизацией, которые продемонстрировали очень высокие характеристики. Фронтальные 8 МП камеры также получили поддержку расширенных функций портретного режима для улучшенных селфи.

Google Pixel 2 и Pixel 2 XL сохранили по одному слоту под nano-SIM карты (вопреки циркулировавшим ранее слухам), но вдобавок получили поддержку электронной SIM-карты (eSIM).