В России создана система для распознавания лиц без подключения к интернету

«Вокорд» выпустил SDK для Android, который позволяет приложениям распознавать лица без подключения к интернету, прямо на самом устройстве. Сервер нужен только для обмена уже готовыми биометрическими моделями.

Vocord Android SDK

Как стало известно CNews, компания «Вокорд» выпустила комплект разработчика (SDK) для Android, который содержит программные компоненты и средства разработки приложений с функцией распознавания лиц. Продукт получил название Vocord Android SDK. Он использует фирменный алгоритм распознавания. Как сообщает компания, этот алгоритм был объявлен «лучшим в мире» после прохождения тестов NIST и MegaFace.

Назначение SDK

Vocord Android SDK предназначен как для мобильных устройств, так и для одноплатных компьютеров под управлением Android. По словам разработчиков, это дает возможность создавать недорогие встраиваемые системы распознавания лиц для такой техники как банкоматы, платежные терминалы, различные контрольно-пропускные системы и т. д.

Представленную в SDK функциональность можно подключить к приложению, созданному разработчиком, в результате чего оно получит способность распознавать лица. Это могут быть банковские или бизнес-приложения, игры, приложения для соцсетей и т. п. Фото для распознавания можно брать из различных источников: соцсетей, камеры смартфона или внешней камеры, а также использовать любое загруженное на устройство изображение.

Конкурентные преимущества

По словам разработчиков, конкурентное преимущество Vocord Android SDK по сравнению с аналогами заключается в том, что он не требует подключения к интернету, поскольку процесс распознавания осуществляется непосредственно на самом устройстве. Соединение с сервером требуется для передачи уже готовых биометрических шаблонов. Как поясняют в «Вокорде», это существенно уменьшает нагрузку на сеть и серверы.

Распознавание лиц офлайн уменьшает нагрузку на сеть и серверы

Компания считает, что рынок заинтересован в бюджетных системах распознавания, которые могут работать на мобильных устройствах, и заявляет, что «Vocord Android SDK открывает совершенно новые возможности для создания биометрических прикладных систем».

Чем занимается «Вокорд»

«Вокорд» — это российская компания, которая занимается разработкой и производством систем видеонаблюдения и биометрической идентификации, где задействован искусственный интеллект. Компания была создана в 1999 г. Является резидентом фонда «Сколково», через фонды «С-групп венчурс» и «Лидер-инновации» получает инвестиции в том числе от РВК.

Системы «Вокорд» используются для фиксации случаев нарушения правил дорожного движения и применяются в аналитике транспортных потоков. По данным самой компании, в настоящий момент ее продукция используется более чем в 2 тыс. проектов — как частных так и государственных. При этом 70 из них как российских, так и зарубежных, относятся к классу «Безопасный город».

Тестирование в США

В мае 2017 г. стало известно, что «Вокорд», наряду с российскими компаниями NtechLab и 3DiVi, приняла участие в тестировании Национального института стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technologies, NIST) США. Исследование Facial Recognition Vendor Test охватывало в общей сложности 14 алгоритмов распознавания лиц из разных стран. Среди прочих были представлены разработки немецкой Dermalog, индийской Samtech InfoNet, американских Rank One Computing и VCognition, китайской TongYi Transportation Technology, литовской Neurotechnology и других компаний.

По результатам тестирования NIST, первое и третье места заняли алгоритмы компании NtechLab, второе место получило решение от компании 3DiVi. Однако «Вокорд» в числе прочих получила возможность участвовать в тендерах государственных и коммерческих организаций по всем миру, включая США. Многие государственные тендеры на поставку подобных систем в ряде стран в качестве обязательного требования содержат участие в рейтинге NIST и его сертификацию.