Как власти помогут строить сети 5G в России

В каких диапазонах будут строиться сети 5G

Проект плана мероприятий раздела «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика» уделяет значительное внимание строительству сетей пятого поколения сотовой связи (5G). Сама программа была написана Минкомсвязи по поручению Президента России Владимира Путина.

По плану мероприятий раздела «Информационная инфраструктура» до конца 2017 г. должна быть разработана концепция строительства данных сетей и проведен соответствующий НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы).

В данных документах будут определены сервисы сетей 5G, технологические решения и требования высокого уровня к построению сетей, финансово-экономическое обоснование строительства сетей, потребности экономики в них и необходимый для них радиочастотный ресурс.

В то же время в документе уже указано, что сети 5G будут строиться в диапазонах 694-790 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц, 5,9 ГГц, 24,25-29,5 ГГц, 30-55 ГГц, 66-76 ГГц и 81-86 ГГц.

Далее будет проанализирована помехоустойчивость выбранных диапазонов и разработаны принципы построения сетей 5G с отражением необходимой плотности установки РЭС (радиоэлектронных средств), мощности излучения, высот подвеса, использования ВОЛС (волоконно-оптические линии связи), пакетной сети, существующей инфраструктуры и прочее.

К лету 2018 г. будет определен перечень и проведена оценка возможностей отечественной промышленности по производству телекоммуникационного оборудования для сетей 5G. Будут определены требования к сетевому оборудованию и архитектуре сети 5G и критерии присвоения оборудованию статуса российского происхождения. Планируется и разработка мер по стимулированию производства 5G-оборудования в России.

В плане мероприятий программы «Цифровая экономика», написанной

по распоряжению Владимира Путина, упоминаются меры госстимулирования сетей 5G

Также летом 2018 г. планируется выбрать территории для организации пилотных зон 5G. Через год будет проведена оценка работы данных зон с формированием соответствующих предложений.

Для развертывания сетей 5G Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) должна будет принять изменения в таблицы распределения радиочастотного спектра и план перспективного использования радиочастот. Кроме того, нормативная база должна быть изменена с целью снятия барьеров по совместному использованию частотного спектра, оборудования и доступа к объектам федеральной инфраструктуры, а также виртуализации ресурсов и структуры сети.

Как власти помогут операторам строить сети 5G

В числе прочего должна быть обеспечена возможность размещения объектов инфраструктуры сетей 5G на объектах, отличных от объектов связи, а также упрощена процедура получения разрешений на строительство объектов инфраструктуры и и упрощена процедура получения разрешения на ввод в эксплуатацию базовых станций.

В связи с запуском сетей 5G будет изменена практика лицензирования услуг, которые в таких сетях будут оказываться. Изменения затронут и практику оплаты радиочастотного спектра - она будут учитывать необходимость компенсации ожидаемого роста операционных затрат операторов в связи с запуском сетей 5G.

Регуляторные изменения приведут и к упрощению процедуры экспертизы электромагнитной совместимости (ЭМС) с учетом технологических особенностей сетей SDN (software-defined network, программно-определяемая сеть) и гибких радиоинтерфейсов нового поколения (New Radio), а также к пересмотру соответствующих разрешительных процедур на использование спектра.

Кроме того, будут упрощены разрешительные процедуры по установке инфраструктуры (siting) радиоподсистемы (smallcells и распределенные антенные системы) и беспроводной транспортной сети 5G/IMT-2020 (wireless backhaul). Будет обеспечен недисикриминационный доступ к канализационный инфраструктуре для построения оптических сетей и упрощено совместное использование сетевой инфраструктуры 5G.

На уровне нормативных актов будут реализованы требования высокого уровня по построению сетевой инфраструктуры 5G с учетом виртуализации сетевых элементов и функциональности (SDN/NFV), внедрения облачных технологий радиодоступа (Cloud RAN) и виртуализации транспортной сети (Virtualized Backhaul). Будут определены и требования высокого уровня по защите неприкосновенности частной жизни и защите персональных данных в сетях подвижной связи 5G.

Когда в городах-миллионниках появятся сети 5G

В 2020 г. будет проведен анализ загрузки радиочастотного спектра в вышеупомянутых диапазонах частот и по его результатам проведена конверсия. В том числе будет осуществлен перевод определенных частот из категории «ПР» (преимущественное использование правительственными службами) в категорию «СИ» (совместное использование гражданскими и правительственными службами), а из категории «СИ» в категорию «ГР» (преимущественное использование гражданскими службами).

Конверсия будет осуществляться за счет средств, направляемых операторами на оплату радиочастотного спектра. Также будут внедрены перспективные технологии обеспечения совместимости сетей 5G с действующими пользователями радиочастот и осуществлен рефарминг (обмен частотами). Исходя из занятости радиочастотного спектра, будет проведена финансово-экономическая оценка капитальных затрат на развертывание сетей 5G.

Согласно программе «Цифровая экономика», до конца 2022 г. сети 5G появятся в пяти российских городах-миллионниках. А до конца 2024 г. все города с числом жителей от 1 млн человек будут охвачены сетями 5G.