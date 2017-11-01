RCNTEC начинает отгрузки «швейцарского армейского ножа» в мире управления питанием

В России появился новый многопрофильный PDU

Компания RCNTEC объявила о старте продаж инновационного устройства для удаленного управления питанием — Resilient Power Control Module. Их первая партия будет отгружена уже в ноябре, а получат PDU заказчики, уже внесшие предоплату. Стоимость RPCM при заказе на таких условиях составляет $900. Устройство разработано и производится в России

«В настоящий момент мы приступаем к тестированию устройства в нашей лаборатории и уже сейчас можем сказать, что по заявленным характеристикам это лучшее 1U-устройство управления питанием, представленное на мировом рынке», — считает директор по развитию «Темпесто» Антон Сараев.

В России появился новый многопрофильный PDU

В самой компании разработку называют «швейцарским армейским ножом» в мире систем управления электропитанием. Устройство сочетает в себе множество функций, среди которых высокая плотность розеток на 1U, удаленное управление электропитанием каждой розетки, настраиваемые параметры качества электропитания на вводах, функция автоматического ввода резерва без прерывания работы подключенного оборудования с опцией автоматического возврата на основной источник при восстановлении, защита от короткого замыкания на каждом выводе, возможность установки порогов потребления на каждом выводе для защиты от пожароопасных ситуаций, защита вводов от перегрузки благодаря отключению потребителей в задаваемом пользователями порядке, счетчики электроэнергии с учетом как активной, так и реактивной мощности, задаваемые последовательность и задержки при включении устройства после полного обесточивания, индикация корректно подключенного заземления.

Новинка поможет лучше разобраться в потреблении энергии

RPCM впервые представили в апреле этого года. Осенью устройство побывало на выставках в Москве, Санкт-Петербурге и Дубае, собрав немало положительных отзывов.

Вся функциональность разработки компании RCNTEC доступна для мониторинга и управления через полный набор интерфейсов управления. В частности, речь идет об интуитивно понятных и простых в использовании интерфейсах: веб и ssh command line, а также SNMP версий 2c и 3 и REST API.

«Устройства управления и мониторинга питания в ЦОД являются крайне важным и востребованным элементом современной ИТ-инфраструктуры. Устройство RPCM от RCNTEC приятно удивило качеством исполнения — как на аппаратном, так и на программном уровне. Особенно стоит отметить удобную индикацию состояний выходов питания и вольтажа и возможность интеграции в любые современные программные средства мониторинга. Приятно видеть российские продукты такого уровня», — говорит Максим Шапошников, технический директор Nutanix по Восточной Европе, РФ, СНГ, Израилю и Турции.

Новым PDU можно управлять через набор специальных интерфейсов

RPCM спроектирован для работы во всех странах мира и поддерживает весь набор используемых напряжений и частот. Кроме того, устройство ориентировано на самый широкий спектр применения в плане эффективного контроля и управления электропитанием — от корпоративного сегмента в серверных помещениях и телекоммуникационных узлах — до промышленных предприятий и объектов с ограниченным доступом. Поддерживается и частное использование.

В компании RCNTEC отмечают, что хостинг-провайдеры, оказывающие услуги collocation, с помощью RPCM смогут лучше организовать управление электропитанием для своих клиентов, а также снизить их взаимное влияние друг на друга. Кроме того, устройство способно вести учет потребляемой электроэнергии даже для самых маленьких клиентских инсталляций.

«Мы постарались не просто повторить или немного улучшить то, что уже доступно на рынке. Это не очень интересная задача. Мы решили попытаться задать новую планку функциональности и качества на рынке систем управления электропитанием, а благодаря самостоятельному дизайну и производству сделать при этом наши устройства еще и доступными по цене. Мы подошли ко всем аспектам устройства с очень высоким вниманием к деталям, которое обычно больше присуще рынку персональных устройств, понимая, что в конечном итоге пользоваться RPCM будут инженеры, как и мы любящие и ценящие удобство. Судя по реакции клиентов и партнеров — все это не зря», — уверен генеральный директор RCNTEC Денис Нештун.

В компании считают, что клиенты, размещающие свою инфраструктуру на арендованных площадках в центрах обработки данных, благодаря RPCM смогут детально понимать принципы потребления электроэнергии оборудованием, значительно экономя при этом, благодаря выбору наиболее выгодных тарифных планов в ЦОДах. Помимо этого, они смогут получить возможность эффективного удаленного управления электропитанием своего оборудования и использования резервированной инфраструктуры электропитания в Tier 3 ЦОДах без необходимости приобретения более дорогостоящего оборудования.