Инвестиции в блокчейн-технологии достигли $500 млн в год

В 2016 г. объем мировых инвестиций в блокчейн-технологии составил $500 млн. Больше всего профинансированных компаний находится в США и Великобритании. Россия по количеству блокчейн-стартапов оказалось за пределами топ-20.

Инвестиции в блокчейн

В течение 2016 г. в блокчейн-стартапы в мире было инвестировано около $500 млн. Это самый высокий показатель за всю историю подобных вложений. В 2015 г. объем инвестиций составил $495 млн, в 2014 г. — $390 млн, а в 2013 г. — $95 млн.

Таким образом, в общей сложности с 2013 г. различные блокчейн-решения собрали порядка $1,5 млрд инвестиций. В этот же период разработчиками было получено более 2,5 тыс. патентов на различные технологии в указанной сфере. К такому выводу пришли аналитики компании Frost & Sullivan, опубликовавшие результаты исследования Global Blockchain Startup Ecosystem 2017.

Из крупных фондов, инвестирующих в блокчейн, в исследовании отмечены Union Square Ventures, Kleiner Perkins Caulfield & Byers, Andreesen Horowitz, CME Ventures, Goldman Sachs, Citi Ventures и Santander InnoVentures. Одновременно было зафиксировано появление фондов, которые специализируются только на инвестициях в блокчейн, таких как Boost VC, Digital Currency Group, Pantera Capital и Coinsilium.

По словам Алексея Волостнова, управляющего директора российского представительства Frost & Sullivan, около 250 международных корпораций имеют технологические наработки в сфере блокчейна и распределенного реестра. Некоторые из них осуществляют разработку своими силами, другие привлекают к партнерству компании своего же уровня, третьи используют в качестве подрядчиков стартапы. Международный блокчейн-консорциум R3 насчитывает в числе участников более 90 корпораций, а около 80% банков намерены внедрить блокчейн в различные финансовые сервисы до конца 2017 г., отмечает Волостнов.

Блокчейн-стартапы по отраслям

Больше всего блокчейн-стартапов, как и инвестиций в них, насчитывается в ИТ-отрасли. В общей сложности здесь было основано 585 таких стартапов, причем большинство из них начали свое существование после 2013 г. В финансовой отрасли количество блокчейн-стартапов в данный момент достигает 429. В области консалтинговых услуг, касающихся блокчейна, а также в сфере Proof-of-Concept работает 62 стартапа. Под Proof-of-Concept понимается подтверждение реальной работоспособности той или иной концепции для предприятия.

Лидером по количеству блокчейн-стартапов являются США

По мнению аналитиков Frost & Sullivan, чрезвычайно перспективными для внедрения блокчейна являются медицина, энергетика и промышленность. В настоящий момент в этих сферах существуют около 100 блокчейн-стартапов.

Волостнов называет промышленность вторым по значимости для блокчейна сегментом после ИТ. По его словам, блокчейн здесь может быть использован для достижения большей прозрачности и безопасности транзакций, автоматизации и отслеживания цепочек поставок продукции, оптимизации бизнес-процессов, а также развития обычного и промышленного интернета вещей.

В энергетике блокчейн может решать такие задачи как организация систем интеллектуального учета на предприятиях, а также создание сетей Peer-to-peer, где передача данных осуществляется между равноправными участниками. Энергетические корпорации вроде RWE Group, Siemens и GE уже сотрудничают с такими блокчейн-стартапами как Slock.it и LO3 Energy.

В здравоохранении блокчейн полезен для ведения электронных медицинских архивов и удаленного мониторинга состояние пациентов. Самыми примечательными компаниями в этой области являются HealthChain, BlockPharma, Hashed Health, Gem, Guardtime и Tierion.

Блокчейн-стартапы по странам

Больше всего блокчейн-стартапов в настоящий момент существует в США и Великобритании — 341 и 136 компаний соответственно. Таким образом, на долю США приходится 36,9% всех таких стартапов в мире, а на долю Великобритании — 14,8%.

Frost & Sullivan отмечает благоприятные условия, созданные для развития блокчейн-технологий в этих странах. Там работают профильные регуляторные органы, контролирующие этот сегмент: Управление по финансовому регулированию и надзору (Financial Conduct Authority) в Великобритании и Налоговая служба и финансовый регулятор штата Нью-Йорк (NYDFS) в США. Кроме того, в указанных странах есть центры разработки и программы поддержки для блокчейн-стартапов. Примеру США и Великобритании в этой сфере следуют Эстония и Швейцария.

Третье место в рейтинге занимает Канада, где базируется 42 блокчейн-стартапа, что составляет 4,5% от их общего количества в мире. На четвертой строчке находится Китай — там работает 38 блокчейн стартапов, то есть 4%. Далее следует Германия, где базируется 26 стартапов, то есть 2,8%. Около 280 стартапов не имеют определенного местонахождения: их сотрудники работают удаленно из разных точек земного шара.

По словам Волостнова, британские блокчейн-стартапы специализируются в основном на финтехе, а израильские, сингапурские, итальянские и американские — на оптимизации с помощью блокчейна цепочек поставок и логистических схем в промышленности и энергетике. В Кении и Германии базируются многие стартапы, разрабатывающие блокчейн-решения для интернета вещей.

Что касается России, то на ее территории находится менее 0,5% блокчейн-стартапов, что не позволяет стране войти даже в топ-20 лидеров в этой сфере. Однако вместе с тем Волостнов приводит примеры российских блокчейн-проектов, которые должны стартовать в ближайшем будущем. В их число входит система контроля за обеспечением населения лекарственными препаратами, которую разрабатывают ВЭБ совместно с Правительством Новгородской области. Эксперт также отмечает внедрение блокчейна в городских сервисах по обслуживанию граждан и регистрации недвижимости. Этим занимаются Росреестр и правительство Москвы.

Капитализация криптовалют

По словам Волостнова, капитализация биткоина, самой старой и крупной криптовалютной платформы, составляет около $100 млрд. Биткоин тесно связан с американским рынком блокчейн-технологий.

Быстрые темпы роста показывает Эфириум. Несмотря на то, что его окончательный запуск датируется 2016 г., в настоящий момент рынок Эфириума оценивается в $28,9 млрд, причем к нему тяготеют в основном европейские стартапы. По мнению Волостнова, дальнейшее развитие этой платформы изменит расстановку сил среди криптовалют.