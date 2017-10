Председатель совета директоров Mail.Ru продает большую часть своих акций

Продажа акций

Дмитрий Гришин, один из основателей и председатель совета директоров Mail.Ru Group, намерен продать 2,1% акций компании, после чего у него останется доля в 1,1%. Пакет, который будет выставлен на продажу, оценивается в $156 млн.

В течение нескольких лет Гришин постепенно наращивал свою долю в холдинге. В конце 2015 г. ему принадлежало 1,8% акций, причем еще столько же он имел право получить в виде Restricted Stock Units (RSU) — то есть еще не выпущенных акций, которые распределяются между сотрудниками компании в качестве вознаграждения.

В марте 2017 г. принадлежащая Гришина офшорная компания Denholma получила от Mail.Ru Group еще 1% акций холдинга, который оценивался в $47 млн. Таким образом, доля Гришина в компании была доведена до 2,8%.

Напомним, в октябре 2016 г. Гришин ушел с поста гендиректора Mail.Ru Group, переместившись на должность председателя совета директоров и взяв на себя ответственность за стратегическое развитие холдинга.

Венчурные инвестиции

В последние несколько лет фонд Grishin Robotics, созданный Гришиным в 2012 г., активно занимается венчурными инвестициями. Фонд финансирует стартапы в сфере робототехники, умных устройств и интернета вещей. Также обеспечивает компании необходимой экспертизой и контактами для начала бизнеса и его экспансии за рубеж.

Председатель совета директоров Mail.Ru Group Дмитрий Гришин

По данным официального сайта фонда, капитал Grishin Robotics составляет порядка $100 млн. Первоначальная инвестиция Гришина в фонд в 2012 г. равнялась $25 млн. С момента основания по июль 2015 г., в период существования первого фонда, Grishin Robotics инвестировал в 10 проектов.

Самая крупная инвестиция за это время – $44,2 млн в платформу для изучения электроники и прототипирования littleBits в июне 2015 г. Другие значительные инвестиции: $15,5 млн в производителя умных игрушек Orbotix в мае 2014 г. и $13 млн – в разработчика трехмерного сканера для мобильных устройств Occipital в июле 2015 г.

После запуска второго фонда Grishin Robotics, уже с капиталом в $100 млн, инвестировал в такие компании как создатель «умной» техники для безопасности дома Ring, разработчик «умных» роутеров Eero и компания по доставке грузов с помощью колесных дронов Starship.

Из недавних инвестиций следует отметить $45 млн, вложенные совместно с партнерами в сингапурский сервис проката велосипедов Obike в августе 2017 г. Ранее в том же месяце совместно с китайской Alibaba фонд инвестировал $9 млн в сервис проката «умных» велосипедов Gobee.bike в Гонконге. В июне фонд принял участие в инвестиционном раунде общей стоимостью $14 млн, который проводила американская компания Wonder. Компания занимается созданием устройства, сочетающего в себе черты смартфона и игровой приставки.

Продажа Mail.ru Group

Напомним, в феврале 2017 г. сотовый оператор «Мегафон» закрыл сделку по приобретению контрольного пакета акций Mail.ru Group. В сделке участвовали оффшоры New Media and Technology Investment, New Media Technologies Capital Partners и Ardoe Finance, принадлежащие контролирующему акционеру «Мегафона» — группе USM Алишера Усманова.

В ходе сделки было продано 15,2% от общего числа акций Mail.ru Group и 63,8% акций голосующих акций. В момент совершения сделки «Мегафон» заплатил продавцам $640 млн. Еще $100 млн будет выплачено в первую годовщину совершения сделки, и таким образом, общая сумма приобретения составит $740 млн.

Для совершения сделки Сбербанк открыл «Мегафону» кредитную линию объемом до 35 млрд руб. Срок погашения кредита – 2024 г. Крупнейшим владельцем экономической доли в Mail.ru Group является южно-африканский холдинг Naspers – ему принадлежит 27,6%. Китайскому Tencent принадлежит экономическая доля в 7,4%.