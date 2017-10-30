В российскую армию примут боевого робота. Видео

Боевой робот «Нерехта», успешно прошедший испытания минувшим летом, будет принят на вооружение в российскую армию. Робот имеет боевой и транспортный модуль, а также модуль артиллерийской разведки. В будущем разработчики хотят добавить в комплекс противотанковые свойства, а также научить «Нерехту» сотрудничать с беспилотниками.

«Нерехта» идет в армию

В российскую армию будет принят на вооружение боевой робот «Нерехта», созданный Заводом им. В. А. Дегтярева в сотрудничестве с Фондом перспективных исследований. Об этом информационному агентству «Интерфакс» сообщил начальник управления инновационных исследований Главного управления научно-исследовательской деятельности (ГУНИД) Минобороны полковник Олег Помазуев.

По его словам, пока что роботы в армии занимаются в основном разведкой, разминированием и тушением пожаров, однако в дальнейшем их предполагается использовать также для ударных и штурмовых целей. «Нерехта», по словам Помазуева, будет принят на вооружение в том виде, в котором он существует на данный момент.

Как и другие боевые роботы, «Нерехта» прошел летом 2017 г. испытания в Алабино, в ходе которых хорошо себя зарекомендовал. Как пояснил Помазуев, роботов тестировали на специально сооруженной трассе, где им приходилось преодолевать различные препятствия, в том числе водные преграды, и вести огонь по мишеням. Ряд показателей у роботов оказался выше, чем у пилотируемых боевых машин, сообщил Помазуев.

Что умеет «Нерехта»

Как сообщил «Интерфаксу» производитель «Нерехты», для робота предусмотрены боевой и транспортный модуль, а также модуль артиллерийской разведки. Боевой модуль вооружен 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд» или 7,62-миллиметровым танковым пулеметом «Калашникова». В качестве дополнительного оружия робот может использовать гранатомет АГ-30М.

Робот «Нерехта» поступит на вооружение в российскую армию

«Нерехта» облачен в бронированный корпус и передвигается на гусеничном шасси. На корпусе имеются крепления для установки спецоборудования. В длину платформа достигает 2,5 м, в ширину – 1,6 м при высоте 0,9 м. Весит робот около одной тонны.

В дальнейшем разработчики планируют снабдить «Нерехту» более тяжелым оружием, например, противотанковыми ракетами. Производитель проводит испытания различных частей «Нерехты» уже более двух с половиной лет. Разработчики также развивают идею совместной работы «Нерехты» с беспилотниками, например, с беспилотным летательным аппаратом «Мерлин-21Б».

Конкуренты «Нерехты»

В испытаниях, прошедших в июле 2017 г., наряду с «Нерехтой» принимали участие роботы «Соратник» и «Уран-9». Результаты испытаний должны были определить, какой робот будет взят на вооружение в армию. Разработчиком «Соратника» является концерн «Калашников», серийного производства не планируется. Робот может быть полезен при оказании огневой поддержки, проведении разведки, доставке боеприпасов и транспортировке раненых. Он управляется дистанционно на расстоянии до 10 км, может передвигаться со скоростью порядка 40 км/ч. Вооружить «Соратник» можно пулеметами различного калибра, а также обычным или автоматическим гранатометом.

«Уран-9», разработанный АОА «766 УПТК», может быть использован для проведения разведки, оказания огневой поддержки, а также как противотанковый комплекс. Робот вооружен противотанковыми ракетами «Атака», огнеметами «Шмель-М», а также пулеметом и автоматической пушкой. При дневном свете поражает цели с 5 тыс. метров.

Роботизация армии

Напомним, еще в 2016 г. замминистра обороны Павел Попов рассказал, что в России разрабатывается концепция глубокой роботизации армии, которая предусматривает создание роботизированных частей и соединений. «В России из ударных боевых роботов будут формировать отдельные подразделения с единой системой управления. Такие «робовоины» смогут самостоятельно действовать на поле боя, взламывая оборону противника», — заявил Попов.

В рамках опытно-конструкторских работ разрабатывается целый ряд наземных робототехнических комплексов военного назначения, испытания которых уже начались, и после их завершения боевая робототехника начнет поступать в вооруженные силы, добавил Попов.

В марте 2017 г. вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщал в интервью «Интерфаксу», что в армию вскоре поступят новые боевые роботы, и что смысл роботизации вооруженных сил заключается в том, чтобы вывести солдата-человека из зоны поражения. По мысли Рогозина, в будущем российский военнослужащий превратится из непосредственно солдата в оператора робокомплексов.

Напомним, ещё в 2014 г. Рогозин опубликовал статью в «Российской газете», в которой рассказал о проекте по созданию военной «базовой антропоморфной робототехнической платформы». В своей статье Рогозин коснулся отличий разрабатываемых «роботов будущего» и широко распространенных сейчас «дистанционно управляемых платформ», которые, по его словам, «по сути своей и философии ничем не отличаются от тех "телетанков", которые стояли на вооружении Красной Армии еще в 30-40-х годах прошлого века».