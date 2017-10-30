Хакер требует выкуп со своих коллег, угрожая выдать их ФБР
«У вас 24 часа!»
Популярный хакерский форум Basetool.ws пал жертвой хакерской атаки. За атакой последовала публикация на самом форуме требования выплатить $50 тыс. В противном случае автор заявления обещал передать правоохранительным органам базу данных сайта.
Свои слова хакер подтвердил скриншотом администраторской панели ресурса, а также изображением, на котором видны IP-адрес сайта и логин и пароль к админскому аккаунту.
Публикацию сопровождало гневное сообщение, почти целиком написанное капслоком, с обещаниями передать данные сайта «компетентным органам» от ФБР до министерства финансов США.
Помимо этого, хакер выложил в общий доступ множество хакерских инструментов, которые продавались через сайт, и данные на доступ к ним, - логины и пароли к панелям управлением хостингом, к бэкдорам и спам-ботам, доступ к RDP-серверам, каналам доступа по SSH и так далее. Обнародованы были также данные, утекшие с разных ресурсов.
Вскоре после публикации вымогательского обвинения портал Basetools.ws был переведен в режим обслуживания. В момент публикации этого материала домен Basetool.ws переадресовывал посетителя на мошеннический сайт.
По-видимому, выкуп - не единственный, и, быть может, даже не главный мотив в действиях хакера. В тексте требования выкупа владельцев Basetools.ws обвиняют в манипулировании статистикой заработка и перепродажи.
Комедия с последствиями
Эксперты указывают, что «слив» такого количества хакерских инструментов и данных определенно будет иметь негативные последствия, - зная, где искать нужные данные, потенциальные злоумышленники могут проникнуть на огромное количество различных серверов.
Хуже того, как отметил, эксперт по безопасности Дилан Катц (Dylan Katz), в «слитой» выборке присутствуют данные, очевидно похищенные с ресурсов, никогда не признававшихся в том, что они стали жертвами хакерских атак; их владельцы могут и не знать о том, что эти серверы были взломаны. Катц в ближайшем будущем собирается уведомить их об этом.
«Когда хакеры ломают хакеров, это всегда выглядит немного комично, хотя реальные последствия могут быть как раз наоборот драматичными, - считает Валерий Тюхменев, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - На самом деле, эта история в очередной раз показывает, что никакого «хакерского братства», единого, монолитного киберподполья, где все друг друга чтут, нет. Отношения там строятся так же, как и в любых других криминальных сообществах».