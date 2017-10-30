«Билайн» распрощался с Юго-Восточной Азией

Группа Veon продала свою сотовую «дочку» в Лаосе. Таким образом, Veon ушла из всех стран Юго-Восточной Азии, которые когда-то осваивал российский «Вымпелком».

Veon продал оператора из Лаоса

Группа Veon (бывшая Vimpelcom) продала свою «дочку» в Лаосе. Как говорится в сообщении группы, Veon продает 78% в сотовом операторе Vimpelcom Lao за $22 млн.

Покупателем выступит правительство Лаоса, которое уже владеет 22% Vimpelcom Lao. Таким образом, власти страны станут единственными владельцами данного сотового оператора.

Как Vimpelcom осваивал Юго-Восточную Азию

История Veon началась с российского оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). С 2004 г. «Вымпелком» стал осваивать страны СНГ, а с 2007 г. еще и дальнее зарубежье, в частности, Юго-Восточную Азию. Тогда «Вымпелком» договорился о создании своей «дочки» во Вьетнаме Gtel, приобрел сотового оператора Sotelco в Камбодже, а в 2009 г. договорился о покупке оператора Milliocom Lao.

Правда, сделка по покупке лаосского сотового оператора затянулась и была завершена лишь в 2011 г. После этого Millcom Lao был переименован в Vimpelcom Lao. Сумма той сделки составила $66 млн - то есть Veon продал лаосского оператора в три раза дешевле, чем купил его шесть лет назад.

Офис оператора Vimpelcom Lao

К моменту завершения сделки с Лаосом «Вымпелком» объединился с украинским «Киевстаром» в группу Vimpelcom. Позднее Vimpelcom поглотил холдинг Wind Telecom египетского миллиардера Нагиба Савириса (Naguib Sawiris), став таким образом глобальным сотовым оператором.

Недавно Vimpelcom был переименован в Veon.

В то же время еще несколько лет назад Vimpelcom стал распродавать свои активы в Юго-Восточной Азии. В 2012 г. была продана доля во вьетнамском Gtel за $45 млн, в 2013 г. - камбоджийский Sotelco (сумма сделки была незначительной). Кроме того, Vimpelcom списал инвестиции во Вьетнам и Камбоджу на сумму $527 млн.

Прощание с Лаосом

Vimpelcom вел переговоры и о продаже своей доли в лаосском операторе. В 2016 г. стало известно, что правительство страны получило право на выкуп доли Vimplecom в этой компании.

В Лаосе «дочка» Veon была четвертым по величине сотовым оператором. По данным Analysys Mason, на конец 2016 г. в Лаосе было 4,6 млн сотовых абонентов, уровень проникновения услуг мобильной связи составлял 66%.