Abbyy схантила главного по персоналу из General Motors и HP

Новый HR-директор Abbyy

Компания с российскими корнями Abbyy назначила директором по работе с персоналом Веру Машкову. Ранее она в течение четырех лет занимала аналогичную должность в шведско-швейцарской компании ABB, специализирующейся в области ИТ, электротехники и энергетического машиностроения. В целом Машкова имеет 16-летний опыт работы в сфере HR в российских представительствах транснациональных компаний, среди которых General Motors (GM) и Hewlett-Packard.

Как пояснили CNews в пресс-службе Abbyy, в новой должности Машкова будет отвечать за все вопросы, связанные с управлением персоналом в странах присутствия компании Abbyy (порядка полутора десятков по всему миру), в том числе и за подбор кадров. Ее задачей станет выстроить глобальную HR-стратегию привлечения, развития и удержания сотрудников для эффективного развития Abbyy.

«Позиция глобального HR-директора в компании новая, — добавили в пресс-службе организации. — Ранее в компании были только руководители HR в ключевых регионах присутствия Abbyy. Необходимость в создании глобальной позиции связана со все более активным развитием Abbyy на международном рынке».

В Abbyy новый директор по персоналу — выходец из General Motors и HP Вера Машкова

Сама Машкова считает, что пришла работать в компанию, которая стоит на пороге нового этапа своего глобального роста, который выразится в увеличение объема бизнеса, усилении географической экспансии, повышении инновационности и значимости для индустрии.

Трудовая биография Веры Машковой

Как следует из информации, размещенной Верой Машковой на ее странице в Linkedin, по специальности HR она окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС) в 2015 г. В том же году она получила диплом лондонского Университета Кингстона (Kingston University) и подтвердила свою квалификацию Chartered FCIPD и членство в Королевском институте CIPD.

С октября 2001 г. по май 2005 г. она работала директором по персоналу в российском представительстве Shell. С июня 2005 г. по октябрь 2008 г. трудилась в GlaxoSmithKline. Затем год проработала в General Motors, после чего с ноябрь 2009 г. по октябрь 2013 г. занимала пост HR-директора в российском офисе HP.

Несколько фактов об Abbyy

Основанная в России в 1989 г. компания Abbyy позиционирует себя в качестве мирового разработчика решений в области интеллектуальной обработки информации и лингвистики. Ее решения задействуют 40 млн частных пользователей и десятки тысяч организаций более чем в 200 странах мира.

На корпоративном рынке России Abbyy известна как разработчик решений в области потокового ввода документов и данных.

Заказчиками Abbyy являются российские и международные компании из банковской, энергетической, нефтегазовой, телекоммуникационной и других отраслей, а также из государственного сектора. Среди них Сбербанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк, ВТБ, страховая компания Allianz, СК «Согласие», «Транснефть», МРСК Сибири, «Востокгазпром», «КЭС холдинг», СИБУР, МТС, Tele-2, НИЯУ МИФИ, Федеральная налоговая служба, Государственная Дума, ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (ЕГЭ) и др.