«Почта России» и таможня запустили автомат для слежки за посылками из-за границы

«Почта России» совместно с таможенной службой запустила во Внуково технологию удаленного контроля почтовых отправлений. Информация о посылках из-за рубежа будут автоматически сканироваться и распознаваться, а таможенный инспектор дистанционно будет контролировать этот процесс, что должно значительно повысить скорость таможенного контроля.

«Почта России» и ФТС применили ИТ для контроля таможенных отправлений

«Почта России» и Федеральная таможенная служба (ФТС) договорились о запуске технологии удаленного контроля входящих почтовых отправлений в логистическом терминале в аэропорту Внуково.

Соответствующее соглашение было подписано между замглавы ФТС Русланом Давыдовым и замгендиректора «Почта России» по логистике Алексеем Скатиным на выставке «Таможенная служба - 2017».

До сих пор процесс таможенного контроля приходящих из-за рубежа отправлений (в том числе товаров из иностранных интернет-магазинов) был весьма непростым. При поступлении отправления (посылка или мелкий пакет) на контроль почтовый оператор вручную вводил данные о его получателе и отправителе, а также взвешивал и передавал отправление таможенному инспектору для контроля.

При этом рабочее место таможенного инспектора находилось в производственном цеху рядом с рентгеновским оборудованием для досмотра отправлений. Если же у инспектора возникали сомнения в наличие в отправлении запрещенных для перевозки товаров, процесс проверки всех отправлений приостанавливался для оформления необходимых документов.

OCR поможет распознать почтовые адреса

Все это отнимало немало времени как у таможенников, так и у операторов почтовой службы. Внедренная же сейчас во Внуково технология полностью автоматизирует процесс таможенного контроля.

Удаленное рабочее место таможенного инспектора: на трех экранах видны рентгеновские снимки отправлений

Почтовому оператору достаточно положить отправление на весы, после чего установленная над ними камера сфотографирует поверхность оболочки с адресами. Система автоматического распознания текста (optical character recognition, OCR) автоматически определит адреса отправителя и получателя.

Если у системы возникнут трудности с распознанием, изображение поступит в центр видеокодирования. Оператор сверит расшифрованную информацию с изображением на оболочке и внесет необходимые коррективы. На весь процесс уйдет не более 30 секунд.

Затем отправление пройдет через еще одну камеру, которая сверит полноту имеющейся в базе информации о нем. Если какой-то информации не будет хватать, отправление уйдет на повторную обработку.

Таможенный инспектор удаленно просмотрит рентгеновские снимки отправлений

Далее отправление уходит на рентгеновский аппарат. Там будут сделаны два снимка - в горизонтальной и вертикальной плоскостях. По зашифрованным каналам связи данные изображения будут переданы в компьютер сотрудника таможенного органа, рабочее место которого расположено за пределами производственного цеха.

Если таможенный инспектор даст добро, то отправление по конвейерной ленте отправиться на сортировку, в противном случае оно уйдет инспектору для ручного досмотра. При этом сам конвейер не будет остановлен, как это происходило ранее.

Внедрение данных технологий должно в два раза повысить производительность труда при контроле почтовых отправлений. Сейчас во Внуково в цехе логистического центра установлено 12 линий для контроля регистрируемых мелких пакетов с 48 местами операторов и четыре линии для контроля регистрируемых посылок с 16 местами операторов.

Далее «Почта России» и ФТС намерены применять технологии удаленного контроля во Внуково для экспортируемых отправлений, в логистическом центре в Казани и в местах международного почтового обмена в Ростове-на-Дону и Новосибирске.