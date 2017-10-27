OPPO выпустила недорогой смартфон, похожий на iPhone X, но без его главного недостатка

Компании OPPO удалось создать недорогой тонкий смартфон F5 с разблокировкой по лицу и безрамочным экраном без «вмятин», в отличие от iPhone X. Новинка с 20 МП фронтальной камерой ориентирована на любителей селфи.

Тонкий и безрамочный, для фанатов «селфи»

Компания OPPO провела на Филиппинах официальную презентацию нового смартфона OPPO F5. Смартфон OPPO F5 позиционируется компанией как решение верхнего участка среднего ценового диапазона, предназначенное для любителей качественных «селфи»-снимков благодаря 20 МП фронтальной камере с крупным 1/2,8-дюймовым сенсором.

Новинка является первой моделью китайского производителя с безрамочным дизайном дисплея. Подобно iPhone X, новый смартфон OPPO поддерживает разблокировку доступа с технологией распознавания лица пользователя.

Интересно, что, в отличие от создателей iPhone X, разработчикам OPPO F5 удалось реализовать функцию распознавания лица без «вмятин» или «горбов» в верхней части 6-дюймового экрана, которая портит дизайн нового флагмана Apple.

Смартфон OPPO F5 будет представлен в рознице в версиях с 4 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти, или с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

Особенности конструкции

Металлический корпус смартфона OPPO F5 толщиной всего 7,5 мм не получил популярного среди новых моделей стеклянного покрытия по бокам, однако безрамочный дисплей в стиле Samsung Galaxy S8 реализован удачнее, чем у многих флагманских моделей других производителей.

Безрамочный дизайн экрана OPPO F5

Разработчикам OPPO удалось создать сверхтонкий антенный контур вокруг дисплея толщиной всего 0,4 мм с помощью лазерной технологии вакуумного напыления с применением радия.

Три варианта цветового оформления OPPO F5

Смартфон OPPO F5 представлен в трех цветовых исполнениях корпуса: красном, черном и золотистом. Дисплей OPPO F5 диагональю 6,0 дюймов выполнен на матрице LTPS TFT с разрешением 2160 x 1080 точек (FHD+) и соотношением сторон 18:9.

Тонкий металлический корпус OPPO F5

Смартфон работает под управлением мобильного процессора MediaTek Helio P23 (MT6763T) на восьми вычислительных ядрах ARM Cortex-A53, с графическим процессором Mali-G71 MP2. Особенностью конструкции аппарата является наличие двух независимых слотов под карты nanoSIM (поддержка режима Dual Stand-by) и отдельного слота с поддержкой карт MicroSD емкостью до 256 ГБ.

Независимая конструкция слотов SIM и microSD в OPPO F5

OPPO F5 оснащен 20 МП фронтальной «селфи-камерой» на базе 1/2,8-дюймового сенсора с оптикой F/2.0 и технологией AI Beauty, позволяющей использовать большее 200 опций для получения улучшенных автопортретов. Камера также способна автоматически настраивать режим съемки в зависимости от характера освещенности фона портрета.

20 МП фронтальная «селфи-камера» смартфона OPPO F5

Основная тыльная камера выполнена на 16 МП сенсоре и оснащена оптикой с апертурой F/1.8, светодиодной вспышкой и поддержкой режима записи видео с разрешением до 1080p и скоростью 30 кадров в секунду.

Основная 16 МП камера OPPO F5

Смартфон OPPO F5 работает под управлением новой версии ОС ColorOS 3.2, выполненной на базе Android 7.1.2 (Nougat).

Функция O-Share для обмена файлами между устройствами OPPO

Для этой оболочки характерна поддержка ряда новых технологий, например, O-Share для беспроводного обмена файлами между устройствами производства OPPO, игровой функции DND, функции Night Shield для оперативного переключения между нормальным, «теплым», темным и светлым режимами отображения экрана для снижения утомления глаз.

Технология распознавания лица в OPPO F5

Смартфон OPPO F5 также поддерживает технологию разблокировки по распознаванию лица пользователя.

Смартфон OPPO F5 оснащен батареей емкостью 3200 мАч. Вес аппарата составляет 152 г. Список интерфейсов включает стандартный разъем 3,5 мм для наушников, порт microUSB 2.0 с поддержкой технологии USB On-The-Go, а также беспроводные Wi-Fi 802.11 a/b/g/n с поддержкой WiFi Direct и Bluetooth 4.2 с профилями A2DP и LE.

Цены и доступность

Предварительные заказы на смартфон OPPO F5 принимаются на Филиппинах с сегодняшнего дня. Цены модели OPPO F5 с 4 ГБ оперативной памяти начинается от 15 990 филиппинских песо (примерно $308).

Смартфон OPPO F5 в черном корпусе

В розничную продажу на Филиппинах аппарат поступит на следующей неделе. Информация о начале мировых продаж OPPO F5 на момент анонса не озвучивалась.