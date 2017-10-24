На мировом рынке инвестиций в ИКТ колоссальный спад

За первые девять месяцев 2017 г. количество инвестиционных сделок в ИКТ-секторе уменьшилось на четверть в годовом исчислении. Аналитики связывают спад деловой активности в Европе с процессом Brexit'а, а общее измельчание сделок – с отсутствием крупных компаний, достойных покупки.

Спад активности

В глобальной ИТ-отрасли, а также в медиа-бизнесе и телекоммуникациях наблюдается спад в заключении инвестиционных сделок: по итогам первых девяти месяцев 2017 г. он составил около $92 млрд в годовом исчислении. Если в 2016 г. за аналогичный период в ИКТ-секторе были заключены сделки общей стоимостью $391,1 млрд, то в 2017 г. эта сумма составила всего $299,5 млрд, уменьшившись почти на четверть. При этом количество сделок практически не изменилось и достигло в указанный период 2370 штук. К такому выводу пришли эксперты аналитической компании Mergermarket, опубликовавшей результаты соответствующего исследования.

Уменьшение количества крупных сделок аналитики считают хорошим шансом для стартапов привлечь внимание инвесторов к себе. Однако само по себе это явление расценивается как уменьшение в отрасли количества крупных компаний, которые стоило бы приобрести. Неизвестно, сумеют ли новые компании дорасти до таких же масштабов, поскольку стартапы, как правило, скупаются на том этапе, когда команда насчитывает порядка 100 человек.

Крупнейшие сделки

Больше всего договоров за минувшие девять месяцев было подписано в США – на этот регион приходится 43% от всего мирового объема, то есть 892 сделки общей стоимостью $127,9 млрд, включая самое крупное пока что соглашение года – приобретение компанией Discovery Communications телеоператора Scripps Networks Interactive за $14,4 млрд.

Сама Discovery владеет известными каналами Animal Planet и Discovery Channel, ориентированными преимущественно на мужскую аудиторию. Каналы HGTV, Travel Channel и Food Network, принадлежащие Scripps, посвящены в основном стилю жизни и рассчитаны на женщин. Слияние операторов должно помочь им в борьбе за новых подписчиков.

За первые девять месяцев 2017 г. количество сделок в ИКТ-секторе уменьшилось на четверть

Также в тройку крупнейших сделок с начала года вошло приобретение сотового оператора Vodafone India другим индийским оператором, компанией Idea Cellular, за $12,7 млрд, о чем стало известно в марте 2017 г. После завершения процесса слияния совместная компания станет крупнейшим телекоммуникационным оператором страны.

Третье место в рейтинге Mergermarket занимает приобретение бизнеса Toshiba по производству памяти консорциумом Bain Capital за $10,6 млрд.

Другие рекорды

В Европе за указанный период было заключено 813 сделок общей стоимостью $47 млрд. Mergermarket отмечает, что год, по-видимому, закончится для Европы с рекордно низкой активностью в ИКТ-секторе. Это вызвано экономической неопределенностью, связанной с процессом выхода Великобритании из состава Европейского союза – так называемого Brexit'а.

По словам старшего аналитика Mergermarket Элизабет Лим (Elizabeth Lim), на общем фоне выделяется японский гигант Softbank, который «в безумии скупает» одну за другой компании по производству полупроводников, развитию искусственного интеллекта и робототехнологий. В общей сложности за первые девять месяцев 2017 г. Softbank приобрёл 26 компаний, увеличив свои инвестиции в три раза по сравнению с предыдущим годом.