CNews приглашает на «Российский Форум по системам искусственного интеллекта»

CNews приглашает принять участие в «Российском Форуме по системам искусственного интеллекта». Форум состоится 7 ноября 2017 г. в «Рэдиссон Ройал Москва».

CNews приглашает принять участие в «Российском Форуме по системам искусственного интеллекта» RAIF (Russian Artificial Intelligence Forum). Форум состоится 7 ноября 2017 г. в «Рэдиссон Ройал Москва».

В рамках делового практического Форума перед гостями будут выступать представители крупнейших российских компаний, которые уже начали применять у себя технологии искусственного интеллекта. Они поделятся опытом внедрения и расскажут, какие перспективы открылись перед ними в результате апробирования AI/ML-решений.

Цели

Собрать на одной площадке людей, практический опыт которых поможет гостям Форума лучше разобраться в предметной области AI и получить подробную информацию о первых внедрениях технологий машинного обучения.

Основная идея

Продемонстрировать топ-менеджменту и CIO крупнейших компаний на реальных кейсах, как технологии искусственного интеллекта могут быть использованы для повышения эффективности их бизнеса.

Почему это важно?

Более 500 гостей, среди них более 50% — топ-менеджеры крупных российских компаний; Более 50 журналистов ведущих деловых и отраслевых изданий, ТВ и радио; Лучшие доклады и кейсы по тематике искусственного интеллекта, машинного обучения и нейронных сетей от экспертов рынка; Насыщенная деловая, демонстрационно-техническая и развлекательная программа конференции; Реальные возможности получить заказ на разработку от представителей среднего и крупного бизнеса.

Спикеры Форума:

Майкл Вирт, руководитель по развитию бизнеса IBM в России и СНГ;

Андрей Педоренко, директор департамента информационных технологий, «Альфастрахование»;

Владимир Молодых, директор по разработке и внедрению программного обеспечения, «Инфосистемы Джет»;

Максим Белоусов, заместитель председателя правления банка «Уралсиб»;

Сергей Сергеев, директор по информационным технологиям, «М.Видео»;

Михаил Шебалков, руководитель дирекции клиентской аналитики и отчетности, банк «Уралсиб»;

Александр Дмитриев, индустриальный бизнес-консультант клиентского центра IBM;

Сергей Шишкин, заместитель финансового директора, «АльфаСтрахование»;

Алексей Натекин, основатель, Data Mining Labs;

Евгений Колесников, руководитель направления «Большие данные и машинное обучение», «Инфосистемы Джет»;

Алексей Гришин, директор Центра информационной безопасности, «Инфосистемы Джет»;

Елена Хрупова, топ-ведущая телеканала РБК по направлению финансовые рынки.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1346, e-mail: events@cnews.ru, Анастасия Соколова.