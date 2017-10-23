Смартфон «отца Android» внезапно подешевел на $200

Компания Essential снизила цену на свой первый смартфон с $699 до $499. Согласно официальной позиции, это было сделано для скорейшего знакомства потребителя с продуктом. Профильные СМИ полагают, что во всем виноваты плохие продажи и конкуренция с Google Pixel 2.

Уценка Essential

Смартфон Essential подешевел до $499, информация о чем появилась на официальном сайте компании. С учетом того, что стартовая цена устройства составляла $699, скидка достигла $200. Отгрузка Essential первым заказчикам началась менее двух месяцев назад. «Возможно, это и есть правильная цена», – прокомментировал ресурс The Verge изменение ценовой политики.

Издание высказывает предположение, что скидка стала следствием плохих продаж. Невысокий спрос на устройство при изначальной цене усугубился тем, что непосредственно на витринах смартфон был представлен только в сети магазинов сотового оператора Sprint в США. Кроме того, продажи затруднились конкуренцией со стороны также недавно представленных смартфонов Google Pixel 2 и Pixel 2 XL.

Сама компания Essential позиционирует снижение цены как «массивную ТВ-кампанию по привлечению внимания» и отмечает, что «облегчить людям приобретение нашего первого продукта – это лучший способ помочь им узнать нас».

Смартфон Essential подешевел на $200 в связи с плохими продажами

Чтобы те покупатели, которые успели приобрести Essential по изначальной цене, не чувствовали себя обиженными, компания предложила им скидку в $200 на приобретение в ее магазине другого смартфона или модулей к уже купленном аппарату. Единственным таким модулем пока что является камера, делающие 360-градусные снимки.

Смартфон Essential

Напомним, что в мае 2017 г. компания Essential, которой владеет и руководит Энди Рубин (Andy Rubin), изобретатель операционной системы Android, представила свой первый смартфон под названием Essential Phone PH-1.

Смартфон Essential работает под управлением Android. Список ключевых характеристик устройства включает практически безрамочный дисплей, огибающий фронтальную селфи-камеру, слегка изогнутый по краям прочный корпус на базе шасси из титанового сплава и тыльной части из керамики, а также частично модульный дизайн с возможностью использования дополнительных аксессуаров, подключаемых, по аналогии со смартфонами Moto, через специальный внешний разъем с магнитными защелками на тыльной стороне.

Аппарат создан на базе 8-ядерного 64-битного процессора Qualcomm Snapdragon 835 (ядра Kryo 280: четыре с тактовой частотой 2,45 ГГц и четыре с тактовой частотой 1,9 ГГц) с 710-МГц графикой Adreno 540, и оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенным хранилищем данных со скоростным интерфейсом UFS 2.1.

Дисплей смартфона с диагональю 5,71 дюйма и закругленными краями выполнен на матрице типа CGS/LTPS и обладает QHD разрешением (2560 x 1312 точек, соотношение сторон 19:10). Яркость экрана заявлена на уровне порядка 500 нит, контрастность более 1:1000. Сенсорный дисплей защищен специальным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Тыловая камера выполнена на двух 13 МП матрицах и работает по принципу камер в смартфонах Huawei P9 and P10, комбинируя результирующий снимок из данных цветного RGB и монохромного сенсоров. Монохромный и RGB сенсоры оснащены оптикой с апертурой f/1.85, гибридным автофокусом (сочетание контрастного и фазового автофокуса плюс инфракрасный ассистирующий фокус). Аппарат способен снимать видео с разрешением 4K и скоростью до 30 кадров в секунду, 1080p со скоростью до 60 кадров в секунду или 720p со скоростью до 120 кадров в секунду.

Фронтальная 8 МП селфи-камера с соотношением сторон 16:9 оснащена гиперфокальной оптикой с апертурой f/2.20 и способна снимать видео с качеством 4K 30fps, 1080p 60fps или 720p 120fps.

Аппарат оснащен батареей емкостью 3040 мАч с возможностью быстрой зарядки через порт USB. Габариты смартфона Essential составляют 141,5 х 71,1 х 7,8 мм, вес менее 185 г.

О компании Essential

Американский программист Энди Рубин был генеральным директором Android Inc, которую Google купила в 2005 г., сделав основной операционной системой смартфонов. Сам Энди Рубин покинул Google в 2014 г., мотивируя это необходимостью реализации собственных проектов, в том числе бизнес-инкубатора для стартапов по производству гаджетов. Он никогда публично не обсуждал Essential и свои планы относительно этого проекта.

Согласно данным Bloomberg, в проекте Essential занято около 40 человек, преимущественно добровольцы из команд Apple и Google. Торговая марка Essential Products Inc. была зарегистрирована в Калифорнии в 2015 г. В 2016 г. на устройства Essential (список включает смартфоны, планшеты, аксессуары и «компьютерное ПО для мобильных устройств») был получен американский патент.

В конце марта 2017 г. стало известно, что японская SoftBank Group отказалась от намерения инвестировать $100 млн в Essential. Перед этим, в январе, Apple внезапно инвестировала миллиард долларов в принадлежащий SoftBank технологический фонд Vision Fund, вследствие чего сделка с создателем Android, по определению журналистов WSJ, «усложнилась». Вскоре после анонса смартфона Essential стало известно, что сроки поставок будут сорваны, а компанию покидают некоторые топ-менеджеры.