«Сбертех» начал переезд в «Сколково»

Первые 200 сотрудников «Сбертеха» переедут в офис в «Сколково» в декабре 2017 г. К 2020 г. в сколковском технопарке разместятся все работкники «Сбертеха».

Начало миграции в «Сколково»

ИТ-дочка Сбербанка компания «Сбербанк-Технологии» начинает миграцию своих сотрудников в инновационный центр «Сколково». Об этом рассказал CNews глава сколковского ИТ-кластера Константин Паршин.

Фактически переезд первых 200 сотрудников «Сбертеха» в «Сколково» состоится в декабре 2017 г. Они разместятся в арендованной площади в бизнес-центре на улице Нобеля.

Договоренность о миграции сотрудников была достигнута на форуме «Открытые инновации», который завершился 19 октября 2017 г. Сумма аренды сторонами не раскрывается.

Гендиректор «Сбертеха» старший вице-президент Сбербанка Андрей Хлызов назвал целью открытия офиса в «Сколково» «более тесное взаимодействие с экосистемой «Сколково» в части сотрудничества со стартапами и экспертами, обмена опытом и формирования инновационной среды в компании» и «участие в проектах по созданию цифровой экономики».

Первые 200 сотрудников «Сбертеха» переедут в «Сколково» в декабре

Компания «Сбербанк-Технологии», созданная в 2011 г., занята, разработкой ПО и интеграционными проектами, главным образом, в интересах своей родительской структуры - Сбербанка.

По данным CNews Analytics, выручка «Сбертеха» в 2016 г. составила 20,34 млрд руб., что позволило компании занять 18 место в рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2016».

МегаЦОД и мегаофис «Сбертеха»

Выбор офиса для размещения 200 сотрудников «Сбертеха» был обусловлен близостью к стройплощадке ЦОДа Сбербанка, который сейчас возводится в «Сколково», начиная с весны 2016 г. Как ожидается, он будет введен в эксплуатацию в декабре 2017 г. По нынешнему проекту ЦОД включает в себя пять технологических модулей по 400 стоек каждый.

Как рассказывал CNews старший вице-президент, руководителем блока «Технологии» Сбербанка Никита Волков, дата-центр банка в «Сколково» начнет работу в декабре 2017 г. К 2020 г. все дата-центры Сбербанка будут полностью заменены двумя ЦОДами: ныне существующим в «Южном порту» и ЦОДом в «Сколково».

Как ожидается, к 2020 г. в «Сколково» будет построен собственный технопарк Сбербанка площадью более 130 тыс. кв.м. Он позволит разместить 10-12 тыс. человек, что несколько превышает нынешнюю численность штатных сотрудников «Сбертеха», которая на конец 2016 г. по данным CNews Analytics составляла 9600 человек.

Помимо работников «Сбертеха», в этот технопарк переедет часть ИТ-сотрудников Сбербанка.